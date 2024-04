Ecuador respalda a Noboa para utilizar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcoterrorismo





22/04/2024 - 06:46:23

Infobae.- Los sondeos a boca de urna dan una victoria casi total a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, que impulsó una consulta popular y referéndum en medio del conflicto armado interno, la peor crisis energética de la historia nacional y con tres asesinatos a autoridades en la semana de las votaciones. Según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, Noboa ganó en nueve de las once preguntas planteadas. El presidente prometió pronunciarse este lunes. Sin embargo, la noche del 21 de abril hizo dos publicaciones en X. El mandatario publicó una foto suya y de Mónica Palencia, ahora ministra del Interior y escribió: “Pido perdón por adelantarme a un triunfo que no puedo dejar de celebrar con alguien a quien le debo gran parte de ello”. En una segunda publicación subió una fotografía junto a su esposa, Lavinia Valbonesi, la canciller Gabriela Sommerfeld, el secretario de la Administración Arturo Félix Wong, la ministra de Trabajo Ivonne Núñez, la coordinadora de su bancada Valentina Centeno y otros ministros. Acompañó la fotografía con el texto: “El equipo ganador. Los mejores del Nuevo Ecuador”. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo a Infobae que enfrentaron una tarea “titánica” pues se deben procesar más de 450.000 actas. Además resaltó que se pudieron superar los contingentes causados por el clima y que impidieron que algunas juntas se instalen. Las opiniones sobre cómo afectará el resultado electoral a Noboa se dividen. Mientras algunos consideran que es un triunfo a pesar de los apagones recientes y de la ola de violencia en el país; sus opositores señalan que si el mandatario perdió en la pregunta sobre incluir el trabajo por horas y el arbitraje internacional como método para resolver conflictos, eso significa que hubo un voto de rechazo de la ciudadanía. Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional del movimiento Pachakutik y quienes apostaban al No en las once preguntas, dijo a Infobae que “el pueblo ecuatoriano le dijo no a la regresión de derechos (con el trabajo por horas) y no al perjuicio presupuestario por el tema de las transnacionales (en referencia al arbitraje internacional)”.

Aunque los sondeos a boca de urna señalan que Daniel Noboa perdió en dos de las nueve preguntas, el coordinador nacional del movimiento Pachakutik aseguró que es un llamado de atención para el presidente. Por su parte, la ex candidata a la presidencia por el correísmo Luisa González hizo una declaración y señaló: “Eran preguntas gancho, pero un pueblo se levantó para decirle No a un Gobierno totalitario, un pueblo que no quiere regresión de derechos laborales ni arbitraje internacional”. González habló acompañada de un grupo de personas y con una pantalla gigante donde se observaba al ex presidente Rafael Correa con un semblante molesto. Sin embargo, Noboa trató de deslindarse de estas preguntas a horas de que inicien las votaciones. Sobre la propuesta del contrato por horas, su partido ADN dijo que esa interrogante fue planteada por Construye, el movimiento que impulsó la candidatura del asesinado Fernando Villavicencio. Asimismo, en el acto de inauguración de los comicios el presidente indicó que la consulta recogió las propuestas de varios partidos políticos y resaltó que su gobierno se enfoca en la seguridad de los ecuatorianos. Según los sondeos a boca de urna, el electorado aprobó el apoyo de las Fuerzas Armadas, la extradición, las judicaturas especializadas, el control de armas, el incremento de penas y que el estado sea el titular de los bienes de origen ilícito. En febrero de 2023, el ex presidente Guillermo Lasso también convocó a un referéndum con ocho preguntas que incluían la extradición y el uso de las Fuerzas Armadas para el combate al crimen organizado. En todas perdió. En ese momento, la popularidad de Lasso era del 20%. En cambio, Noboa lanzó su consulta con una popularidad del 70%. Los resultados podrían confirmar lo que plantean los estudios sobre los plebiscitos en América Latina: que se vota por el convocante y no por el contenido. Estos resultados podrían ser utilizados por Noboa para dar continuidad a su proyecto político, pues busca elegirse en un periodo completo en 2025. En esta ocasión hubo más de mil observadores que recorrieron los colegios electorales y que analizaron el desarrollo del proceso. Todos coincidieron en que la jornada sucedió sin inconvenientes y que los principales incidentes se produjeron por razones climáticas. Ruth Hidalgo, de la Corporación Participación Ciudadana, dijo a Infobae que el CNE logró, en apenas 60 días, coordinar la logística para estos comicios y resaltó que no haya sucedido ningún incidente violento dentro de los recintos electorales. Luego de la jornada del domingo, el país regresa a los apagones programados. Según la información gubernamental, el lunes 22 los cortes de luz serán de siete horas. El Ministerio de Educación ha dispuesto instrucciones a las instituciones educativas para que realicen una jornada presencial y otra con actividades pedagógicas no presenciales.