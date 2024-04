Gobierno lanza programa para apoyar proyectos culturales, artísticos, cinematográficos, ambientales y deportivos





21/04/2024 - 08:38:08

El presidente Luis Arce lanzó este sábado por la noche, el nuevo programa “Sueño Bicentenario” que tiene la finalidad de apoyar los proyectos culturales, artísticos, cinematográficos, ambientales y deportivos de los bolivianos. “Con mucha alegría y esperanza lanzamos el programa ‘Sueño Bicentenario’ para apoyar proyectos culturales, artísticos, cinematográficos, ambientales y deportivos impulsando la creatividad y la innovación tecnológica de nuestra población”, publicó el jefe de Estado en sus redes sociales. Acompañado de autoridades nacionales, el dignatario de Estado lanzó el nuevo programa estatal, en un acto especial, amenizado por artistas culturales y musicales, en el Campo Ferial Chuquiago Marka, ubicado en la zona Bajo Seguencoma, de la ciudad de La Paz. “Nosotros, como Gobierno nacional, no sólo que nos ponemos la camiseta, queremos que todos esos sueños sean no sólo sueños sino sean una realidad para todas las bolivianas y todos los bolivianos”, explicó. Resaltó que muchos se alegraron con las medallas de los deportistas y se deleitaron con las películas, los libros, las novelas, las poesías y las obras de arte producidas en Bolivia y lo que se quiere ahora con este nuevo programa es conquistar muchos más sueños al respecto. “Ese sueño, es el ‘Sueño Bicentenario’, compartimos ese sueño, porque ese sueño no tiene que ser sólo de uno, el sueño tiene que ser de todos y todos aportar y contribuir para que como decía no sólo soñemos sino se hagan realidad”, sostuvo. Remarcó que se alcanzará muchos sueños con disciplina, perseverancia y el apoyo del Estado. Según el coordinador del programa “Sueño Bicentenario”, Enrique Claros, esta nueva iniciativa impulsará económicamente proyectos mediante los diferentes ministerios del Estado de acuerdo con el área. No obstante, este nuevo programa está a cargo del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que se encargará de la ejecución, seguimiento, verificación de objetivos, metas, actividades y resultados. En el acto de lanzamiento se instaló stands de los diferentes ministerios para explicar el programa.