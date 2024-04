El régimen de Daniel Ortega lanzó su propio concurso en reemplazo del Miss Nicaragua





20/04/2024 - 09:18:21

Infobae.- La dictadura de Daniel Ortega lanzó su propio concurso de belleza femenina, tras llevar a una virtual desaparición a la organización Miss Nicaragua, cuya directora, Karen Celebertti fue desterrada y acusada de “traición a la patria”, “lavado de dinero” y “difusión de noticias falsas”. “Estamos lanzando el viernes 26 de abril, Dios mediante, una nueva actividad de reconocimiento del talento, la creatividad y la belleza nicaragüense”, anunció Rosario Murillo a través de los medios de comunicación afines al gobierno. “¿Qué vamos a hacer? Son las reinas Nicaragua, embajadoras del amor a Nicaragua, partiendo de lo que han sido los distintos eventos y certámenes que se han realizado alrededor del verano y otros momentos, otras temporadas de festejos en nuestra Nicaragua”, añadió. De acuerdo con Murillo, este concurso de belleza, denominado “Reinas de Nicaragua”, estará a cargo del Ministerio de la Juventud, el Instituto de Turismo, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) y Nicaragua Diseña, la organización que fundó y dirige su hija Camila Ortega Murillo. El régimen de Daniel Ortega reaccionó de forma contradictoria al triunfo de la nicaragüense Sheynnis Palacios como Miss Universo, el 18 de noviembre pasado, en San Salvador. En las primeras horas, mostró regocijo por el triunfo de una compatriota, pero solo dos días después impidió el ingreso al país de la directora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, quien fue devuelta a México desde el aeropuerto de Managua. Al mismo tiempo, la Policía allanaba la residencia de Celebertti en Managua y apresaba a su esposo e hijo, Martín Argüello y Bernardo Argüello, respectivamente. El martes 21 de noviembre, patrullas de policías impidieron a dos artistas de la ciudad de Estelí, Kevin Laguna Guevara y Oscar Danilo Parrilla Blandón, conocidos artísticamente como Vink Art y Torch Místico, la realización de un mural en homenaje a Sheynnis Palacios. La organización Miss Universo pidió al régimen de Daniel Ortega que garantizara la seguridad de sus afiliados en Nicaragua. “Estamos trabajando para garantizar la seguridad de todos los afiliados a la organización, y hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua para garantice su seguridad, y cumplan con lo solicitado”, expresó un comunicado difundido por la organización desde San Salvador. La virulenta reacción del régimen de Nicaragua estaría provocada, según opositores, por las masivas manifestaciones de simpatía que se desataron tras el triunfo de Palacios. La noche del sábado 18 de noviembre, caravanas de vehículos circularon festivamente por las calles de diferentes ciudades de Nicaragua, sonando los cláxones, cantando y ondeando la bandera nacional para celebrar el triunfo de Sheynnis Palacios. Opositores nicaragüenses empezaron a ver en la nueva Miss Universo a un símbolo de resistencia, mientras internautas recordaban la participación de Palacios en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en 2018. “Vemos el aprovechamiento grosero, y la tosca y malvada comunicación terrorista, que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración, en golpismo destructivo, o en un retorno, por supuesto imposible, a las nefastas prácticas, egoístas y criminales, de quienes, como vampiros y vividores, se han servido del pueblo, de los bienes del pueblo, de los patrimonios naturales, culturales, legítimos patrimonios del pueblo nicaragüense”, expresó Rosario Murillo en declaraciones ante medios oficialistas. “Cualquier plan cobarde y huérfano de ideas, de ideales, de valores y de líderes. Cualquier plan diabólico y malévolo que atente contra el derecho de Nicaragua a vivir seguros, tranquilos, y en la vitalidad y el vigor de la alegría, el trabajo, la seguridad y la paz, no será nunca nicaragüense, no tendrá la gracia de Dios. Sólo son necias, torpes, maquinaciones delincuenciales, de chanchullos disipados que pretenden atentar contra el brillo hermoso de la belleza y la paz”, añadió. Poco después de la intervención de Murillo, el 1 de diciembre de 2023, la Policía de Nicaragua acusó a Karen Celebertti, a su esposo e hijo de “traición a la patria”, “conspiración” y otros delitos. Según un comunicado policial los miembros de la familia Arguello Celebertti, “participaron activamente en redes y calles, en las acciones terroristas del intento fallido de golpe de Estado, orquestado por agencias internacionales y misiones extranjeras”. La organización Miss Universo anunció a principios de diciembre 2023 que Celebertti renunciaba a su franquicia en Nicaragua, en lo que se interpretó como el resultado del chantaje del gobierno sandinista. El sábado, 6 de enero de 2024, el esposo e hijo de Celebertti fueron excarcelados y al día siguiente expulsados del país. Miss Nicaragua quedó desbarata, sin dirección. Medios locales informaron que la familia Ortega Murillo gestionó, sin resultados, su representación. La Miss Universo, Sheynnis Palacios no ha regresado a Nicaragua después de su triunfo. Para el concurso de belleza gubernamental presentado este viernes, se realizarán certámenes departamentales que elegirán a 19 jóvenes de entre 18 y 25 años, quienes participarán en una “Gala Final”, el 21 de diciembre en un centro deportivo de Managua. La ganadora, denominada “Reina”, recibirá un premio de 72 mil córdobas (dos mil dólares) y se escogerán también dos finalistas o “princesas” que recibirán 36 mil córdobas (mil dólares) cada una.