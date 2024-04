Popular aunque también polémico, el pastor alemán cumple 125 años





20/04/2024 - 08:22:48

DPA.- Mantiene unido al rebaño, busca supervivientes bajo los escombros tras los terremotos, es un símbolo de estatus pero para muchos también un miembro más de la familia: el pastor alemán, una de las razas caninas más conocidas y populares, cumple 125 años. "Son inteligentes, dispuestos a aprender y entusiastas con su trabajo, ya sea como perros de servicio de la Policía, perros pastores o de rescate", dice Barbara Ullrich-Kornadt, de la Asociación de Perros Pastores Alemanes de Augsburgo, sobre las virtudes de la raza nacida oficialmente el 22 de abril de 1899. La historia comenzó en una exposición canina en la ciudad alemana de Karlsruhe. El capitán de Caballería del Ejército alemán Max von Stephanitz mostró en el evento a su perro "Horand von Grafrath", oficialmente el primer pastor alemán. A día de hoy, Horand tiene más de dos millones de crías de pura raza, y la Asociación de Perros Pastores Alemanes mantiene registros meticulosos. El mismo día de la primera presentación, Von Stephanitz y un puñado de compañeros fundaron la institución, que sigue velando por la raza y es aún hoy, según sus propios datos, la mayor asociación de cría de perros de pura raza del mundo. A lo largo de 125 años, el pastor alemán se ha convertido en una mascota querida por muchos y también vista con hostilidad por algunos. Los nazis instrumentalizaron a los pastores alemanes durante su reino del terror: hay innumerables fotos de Adolf Hitler con su perro "Blondi". El uso de estos animales como estrictos guardianes para las tropas fronterizas de la extinta República Democrática Alemana (RDA) tampoco ofrecía precisamente una buena imagen. Más recientemente, el pastor alemán "Commander", mascota del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, protagonizó también titulares negativos. En la Casa Blanca, el animal mordía tan a menudo a los agentes del Servicio Secreto que el pasado otoño se le prohibió la entrada a la sede gubernamental. El problema no es un caso aislado. En Alemania, las autoridades también tienen que lidiar una y otra vez con pastores alemanes o sus cruces que actúan de manera agresiva. El gobierno del estado federado de Renania del Norte-Westfalia registró por ejemplo en 2022 un total de 907 casos de mordeduras con lesiones a personas en su territorio, en los que el pastor alemán fue la raza más presente, "con un total de 122 incidentes", según el último informe anual. Ullrich-Kornadt señala al respecto que por una parte los pastores alemanes y sus cruces constituyen la mayor proporción del grupo de perros grandes. Pero que, en cualquier caso, los perros deben ser adiestrados para evitar estos incidentes. A pesar de ello, hoy en día sigue habiendo muchos aficionados a la raza. El pastor alemán sigue encabezando las estadísticas de cachorros del Kennel Club Alemán por delante del teckel (perro salchicha). Ello aunque el número de cachorros se redujo casi a la mitad entre 2008 y 2022, situándose en unos 8.400, mientras que el número de perros salchicha se mantuvo prácticamente estable en unos 6.000 cachorros al año. La asociación cree que una de las causas del descenso puede estar relacionada con el aumento de los costes de mantener a estos perros. Los gastos veterinarios, en particular, pueden ser considerables, porque la raza es susceptible de padecer ciertas enfermedades. Los pastores alemanes se han criado con la espalda y las caderas tan inclinadas que algunos animales apenas pueden caminar con normalidad, critica la bióloga Sabrina Karl, de la fundación para el bienestar animal "Vier Pfoten" (Cuatro Patas). Hoy en día es habitual que muchos perros de raza se críen para complacer a los humanos, lo que les provoca dolor y tensión, afirma Karl. Los defensores de los derechos de los animales piden por eso que se recapacite y que los criadores tomen medidas para primar la salud de los animales y no su aspecto.