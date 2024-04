El gas no se esfumó: Arce dará una noticia sobre hidrocarburos que marcará los próximos 15 años





19/04/2024 - 18:47:09

En los próximos días, el presidente Luis Arce dará una noticia sobre el tema hidrocarburífero que fácilmente marcará la siguiente década y media, reveló este viernes el portavoz de la Presidencia, Jorge Richter. "Hay un término que es una muletilla que utilizan, sobre todo, los políticos, y dicen: ‘El gas se hizo gas’, cuando, seguramente, se van a llevar algunas sorpresas respecto de las capacidades y de la cualidad hidrocarburífera del país, en los próximos días", deslizó en una entrevista con Fama Poder y Ganas. Sin ahondar en detalles, anticipó que será una "noticia importante", que "tiene relación directa con la cualidad hidrocarburífera del país, para la siguiente década y media fácilmente”. "Los gobiernos siempre tienen que dejar condiciones, en lo posible, óptimas para que el siguiente gobierno, sin tener un carácter fundacional, retome, le dé continuidad y la sociedad se vea atendida en sus necesidades mayores. Ahí va a haber una noticia que también es importante", apuntó. Richter hizo la revelación al alertar que hay una intención de querer instaurar la idea de una inexistente crisis económica profunda en el país. “Lo que sí existe en el país son eventos que se requieren atender, algunos con suma urgencia con medidas profundas y estructurales; pero que no son el reflejo de una crisis económica profunda”, argumentó. También hay la intensión de instaurar la idea de que la cualidad hidrocarburífera del país se habría esfumado, lo que descartó y, por el contrario, adelantó sorpresas para los próximos días. A esos dos aspectos sumó las versiones en torno a que el proceso político del bloque social y popular se está diluyendo por completo, tomando en cuenta el conflicto por el congreso del MAS. “Esa posibilidad de que muchos están hablado, de que pueda perderse la personería jurídica, eso tampoco es así”, afirmó. “Cuando dice hay riesgo de que se muera (el MAS), yo no miro la estructura, lo que yo miro es el proceso, el Proceso de Cambio. El proceso que se inauguró el 2006, eso sí tiene riesgo de que se muera”, advirtió.