Concluye selección del jurado para el histórico juicio a Donald Trump en Nueva York





19/04/2024 - 09:48:02

VOA.- Un jurado de 12 miembros se completó el jueves en el juicio por dinero secreto contra Donald Trump en Nueva York, el primer caso penal iniciado contra un expresidente de Estados Unidos. Se eligieron siete hombres y cinco mujeres para considerar las acusaciones de que el 45º presidente planeó en 2016, justo antes de su exitosa campaña a la Casa Blanca, ocultar pagos de dinero a dos mujeres para encubrir sus afirmaciones de supuestas relaciones extramatrimoniales con él. Los fiscales sostienen que Trump buscaba retener información comprometedora sobre su vida privada a los votantes justo antes de que las elecciones de hace ocho años. Pero Trump, quien fue presidente de 2017 a 2021 y es el presunto candidato presidencial republicano en las elecciones del 5 de noviembre, ha negado las acusaciones y los 34 cargos de delitos graves en los cargos presentados en su contra hace un año. De ser declarado culpable, podría recibir una pena de prisión de hasta cuatro años.

El expresidente Donald Trump se presenta en la corte penal de Manhattan durante la selección del jurado, en Nueva York, el jueves 18 de abril de 2024. El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchán, dijo que los argumentos iniciales del caso podrían comenzar el lunes por la mañana en un juicio que podría durar seis semanas. Merchan, los fiscales y los abogados defensores de Trump pasaron horas durante tres días esta semana preguntando a los posibles miembros del jurado sus opiniones sobre Trump. Cuando se eligió al duodécimo jurado, Merchan declaró: "Tenemos nuestro jurado". El juez y los abogados interrogaron a los miembros del jurado sobre cómo consumían las noticias del día, dónde trabajaban y, específicamente, si podían juzgar de manera justa a Trump, de 77 años, una celebridad neoyorquina y magnate inmobiliario durante años antes de ingresar a la política en 2015. Docenas de posibles miembros del jurado, cuyos nombres fueron extraídos de las listas de registro de votantes en la ciudad fuertemente demócrata que votó rotundamente contra Trump en sus campañas de 2016 y 2020, le dijeron inmediatamente a Merchan que no podían emitir un veredicto imparcial y fueron desestimados. Merchan también desestimó a algunos posibles miembros del jurado que consideró, basándose en sus respuestas en el tribunal o en publicaciones en las redes sociales que denigraban a Trump, que no podían juzgar el caso de manera justa. Tanto los fiscales como los abogados de Trump tenían 10 impugnaciones perentorias disponibles que podían utilizar para mantener fuera del jurado a los jurados que no les agradaban. La regla de las 10 impugnaciones entró en juego al final de la selección del jurado, en detrimento de Trump. Cuando se le preguntó a una posible miembro del jurado qué sentía acerca de Trump, dijo que no tenía opiniones firmes sobre él, pero agregó: "No me gusta su personalidad, cómo se presenta en público". Luego dijo: "No me agradan algunos de mis compañeros de trabajo, pero no trato de sabotear su trabajo". Los abogados de Trump intentaron mantenerla fuera del jurado, cuestionando su selección "por causa", pero Merchan negó su desafío. En ese momento, los abogados de Trump ya estaban fuera de las impugnaciones perentorias y ella está en el jurado, que ha prestado juramento por Merchan. Al cierre del proceso del martes se habían seleccionado siete jurados, pero dos fueron excluidos del caso el jueves. Una, enfermera de oncología, le dijo a Merchan que sus amigos le dijeron que casi la habían identificado debido a lo que "se ha informado públicamente sobre ella". Merchan la excusó del jurado, al tiempo que exigió que los medios limiten sus informes sobre el empleo de los posibles miembros del jurado y su apariencia. En un segundo caso, un hombre identificado sólo como el jurado número 4, fue destituido sin explicación pública después de que los fiscales le dijeron a Merchan que pudo haber dado respuestas engañosas sobre sus antecedentes cuando fue interrogado a principios de semana. Después de varias horas más de interrogatorio el jueves, se seleccionaron otros siete jurados junto con uno de hasta seis suplentes. Merchan dijo que podría elegir otros cinco suplentes el viernes. Los suplentes escucharán testimonios en el caso, pero solo participarán en la decisión del caso si uno de los 12 jurados está incapacitado o destituido por algún motivo. Trump a menudo ha atacado a Merchan en sus publicaciones en las redes sociales y calificó el caso de "interferencia electoral" mientras busca recuperar la presidencia. Los fiscales han sostenido que Trump ha violado varias veces la orden de silencio de Merchan que le prohibía menospreciar a los participantes clave en el caso, aunque el juez se excluyó del edicto. Merchan ha programado una audiencia la próxima semana para escuchar los argumentos sobre la demanda de los fiscales de que Trump sea declarado culpable de desacato al tribunal y multado, aunque Trump ha negado haber actuado mal.