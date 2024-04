Tribunal deja sin efecto orden de aprehensión contra exministro Romero





18/04/2024 - 19:41:01

Por presuntos problemas de salud, el exministro Carlos Romero no se presentó este jueves a la segunda convocatoria para declarar en el juicio sobre el caso Ostreicher y ante ello el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz dejó sin efecto la orden de aprehensión y le emitió una nueva citación para el 25 de este mes. “Se ha presentado un certificado médico justificando su incomparecencia, el Tribunal ha dado por justificada la misma, se ha dejado la aprehensión en su contra y se ha dispuesto una nueva citación para el miércoles 25”, dijo el abogado Álvaro La Torre, defensa de Claudia Liliana Rodríguez. Según el certificado médico, el exministro Romero no pudo asistir porque está enfermo con Covid-19. Ahora la nueva orden lo convoca a presentarse como testigo para el miércoles 25 de abril a las 08h45. Según el jurista, la declaración de Romero es “fundamental” para conocer si existió manipulación jurídica en el proceso, además así se podrán conocer detalles sobre la salida del país del empresario Jacob Ostreicher. Datos



El caso Ostreicher se remonta al año 2012, cuando se descubrió una red de funcionarios del Ministerio de Gobierno que habría extorsionado al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, acusado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Claudia Liliana Rodríguez, es una ciudadana colombiana procesada por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas relacionada con Jacob Ostreicher. Según la defensa de la colombiana, una supuesta red que operaba desde el Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Fernando Rivera Tardío, exasesor legal en la gestión de Romero, se perpetró múltiples extorsiones a “cambio de favorecerla con medidas sustitutivas y otros beneficios”. El Ministerio de Justicia aclaró que no es parte de este proceso y que este caso no es contra el exministro Romero, sino contra un particular; sin embargo, al ser convocado a declarar como testigo debe aportar elementos en calidad de testigo.