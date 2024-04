Caso Hotel Las Américas: Tadic considera pérdida de tiempo seguir negociando con el Estado





18/04/2024 - 13:40:55

Erbol.- El boliviano-croata Mario Tadic, quien es uno de los sobrevivientes del operativo en el Hotel Las Américas de 2009, reafirmó su intención de llevar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), toda vez que considera ya una pérdida de tiempo seguir negociando con el Estado boliviano. En entrevista con La Mañana en Directo de ERBOL, Tadic no reveló los montos que se manejaron en las negociaciones con el Estado, porque existe una cláusula de confidencialidad, pero señaló que el gobierno siempre tuvo una actitud de “rebájame casero”. “Se hizo una disminución (al monto solicitado), pero siguieron con el mismo argumento de que no se puede, que es mucho”, detalló Tadic, quien a este punto considera que “es una pérdida de tiempo seguir negociando”. Anteriormente, el procurador del Estado, César Siles, señaló que Tadic ha pedido un monto superior de 700 mil euros. En esta fase del proceso, se espera la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar más plazo al Estado para cumplir sus recomendaciones y derivar el caso a la Corte IDH. La solicitud de los demandantes es que el caso pase a la Corte IDH, para que se emita una sentencia. Está seguro de ganar El boliviano con raíces croatas se sumó al optimismo de Elod Tóasó, otro de los demandantes, quien dijo que existe un 99 % de ganar el juicio contra el Estado boliviano. “Ya se demostraron las violaciones a los derechos, solo falta la sentencia”, añadió. Recordó que durante su proceso en Bolivia hubo extorsiones de algunos funcionarios, pero remarcó que no de Marcelo Sosa, quien era el fiscal de caso Terrorismo. "Lo que si me ofreció el fiscal fue irme a un proceso abreviado, hubieron extorsiones, pero eso no ha sido de parte del fiscal Sosa”, afirmó. También habló sobre cómo fue su estadía en la cárcel y dijo que tuvo que pagar dinero para poder sobrevivir. “Usted para vivir en prisión tiene que acomodarse a la forma de funcionar de la prisión, esa es la única manera de sobrevivir en condiciones soportables, todo se paga”. Después de 15 años de los sonados casos “Hotel Las Américas” y “Terrorismo”, Tadic reflexionó y lamentó todo lo que le ocurrido. Admitió que lo sucedido le “arruinó la vida”. No cierra la posibilidad de volver a Bolivia, pero lo ve muy “improbable”.