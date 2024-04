Andrónico pide revisar la Ley 348, dice que presume la culpabilidad y se usa como chantaje





18/04/2024 - 13:19:10

Erbol.- Si bien reconoció que es un gran avance la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348), el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó este jueves que esa norma está mal aplicada y sugirió que sea revisada de manera integral. Señaló, por ejemplo, que con esta ley se presume la culpabilidad de los denunciados, cuando el principio constitucional que debe respetarse es la presunción de inocencia. Dijo que, con este sistema, un hombre acusado de golpeador puede estar uno o dos años en la cárcel hasta que demuestre su inocencia. Cuestionó que, por culpa de la administración judicial, hombres inocentes pueden estar encarcelados, mientras que feminicidas salen libres. “Se ha aplicado la presunción de culpabilidad. La ley está mal aplicada, la ley está fallando, los operadores de Justicia están fallando”, afirmó. Andrónico recalcó que un hombre no es violento sólo por ser hombre; además de que un feminicida o violador no se puede llamar hombre. El senador abogó por los principios de la familia como núcleo del Estado y señaló que con la Ley 348 está destruyendo familias. Advirtió que operadores de la Justicia están convirtiendo a dicha norma en una especie de instrumento de extorsión y chantaje, en una dinámica donde el que tiene plata sale de la cárcel con facilidad. “No más hombres inocentes en la cárcel; no más feminicidas y asesinos, violadores en la calle”, manifestó. También mencionó el caso de una mujer que había asesinado a apuñaladas a su pareja, pero el caso no fue mencionado en los medios ni los las viceministras que lo criticaron a él por sus declaraciones. Enfatizó que la violencia no tiene género. Rodríguez dijo que una mejor sociedad no se construye con machismos o feminismos que sometan al otro, sino con hombres y mujeres iguales ante la ley. Llamó a despolitizar y desideologizar la violencia de género. El presidente del Senado recalcó que la ley la 348 es un gran avance, pero se debe mejorar porque a 11 años de su vigencia, no ha cumplido sus objetivos.