Evismo denuncia boicot del TSE por rechazar su congreso y se reunirá el lunes para analizar acciones





18/04/2024 - 12:03:43

Erbol.- Luego de que el Tribunal Supremo Electoral decidió rechazar la convocatoria a Congreso del MAS en el Chapare, el ala “evista” denunció que el TSE actúa de manera política, incongruente y tozuda para boicotear al Movimiento al Socialismo. En ese marco, los “evistas” anunciaron que se reunirán el lunes de emergencia en Cochabamba, con las organizaciones sociales reconocidas por el Instrumento Político, para analizar las acciones a tomar. El MAS aún está conminado a convocar a un congreso hasta el lunes 22 de abril, por disposición del TSE, por lo cual la reunión será clave para determinar si se emana una nueva convocatoria. El TSE decidió rechazar la convocatoria del ala “evista” para realizar el Congreso en junio en el Chapare, pero también rechazó la convocatoria de organizaciones “arcistas” para mayo en El Alto. El delegado del MAS ante el TSE e integrante del ala “evista”, Diego Jiménez, consideró incongruente la decisión del Tribunal, tomando en cuenta que el año pasado sí aprobó la verificación del Congreso que se hizo en Lauca Ñ, pero ahora cambia de criterio. El TSE observó en esta ocasión que la convocatoria “evista” no tenía la firma de todos los integrantes de la directiva y que debía consensuar con las organizaciones matrices. Los “evistas” insisten en que consensuaron con organizaciones matrices legítimas y no con los dirigentes que responden al Gobierno, porque los consideran “truchos”. Argumentan que sólo el Instrumento, y no otra entidad, puede determinar a qué organizaciones se reconoce dentro del MAS. También explicaron que la convocatoria no fue firmada por todos los integrantes de la directiva, porque los faltantes o están fuera del país en misión diplomática o ya no son parte del MAS por postular en otros partidos. Jiménez consideró una “grosería” la decisión del TSE. Advirtió que se trata de una maniobra mediática para aparentar que no favorece a una u otra ala. “El Tribunal Electoral ya no tiene argumentos jurídicos y tiene que buscar argumentos forzados, rebuscados y unas triquiñuelas para boicotear al MAS-IPSP”, afirmó. Según Jiménez, el TSE pretende obligarles a consensuar el congreso del MAS con dirigentes “truchos” o, de lo contrario, justificar la quita de la personería jurídica bajo el argumento de que incumplieron. “Nosotros vamos a seguir peleando porque ese Tribunal cumpla la legalidad. El día lunes se tomarán las decisiones que corresponden”, finalizó.