Sin aval del TSE, la Csutcb realizará Congreso del MAS - IPSP en El Alto





18/04/2024 - 11:48:41

El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Mario Seña, ratificó que el Congreso del MAS – IPSP, convocado por las organizaciones matrices, se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto, pese a no contar con el aval del Tribunal Supremo Electoral. La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó las dos solicitudes planteadas por organizaciones sociales afines al gobierno y por Evo Morales, para el acompañamiento de congresos del MAS en El Alto y Villa Tunari, por no cumplir con su Estatuto interno y el Reglamento para Supervisión de Organizaciones Políticas. Pese a ello, Seña dijo que “este evento que se va realizar en El Alto va a sacar las determinaciones futuras que se van a tomar, nosotros no vamos a dar un paso atrás, y el instrumento político tiene que volver hacia las organizaciones sociales, porque no vamos a permitir que se convierta en un partido tradicional, tampoco vamos a permitir que, del proyecto político, sea dueña una persona o dos personas”, enfatizó Seña en conferencia de prensa. Destacó que la convocatoria a este congreso se lanzó en consenso con una parte de los miembros de la Dirección Nacional y las organizaciones matrices legítimamente constituidas: Csutcb, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCB) y la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia (CCIB). Además, recordó que más de un centenar de organizaciones sociales de los nueve departamentos confirmaron su presencia en el Congreso de El Alto para debatir y analizar el futuro del proyecto político. Lamentó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haya rechazado la solicitud de acompañamiento al Congreso Nacional convocado por las organizaciones fundadoras y consideró que el Órgano Electoral “está jugando a dos partes”. “Hoy tienen una salida salomónica los vocales eliminando las dos convocatorias”, dijo. La Sala Plena del TSE rechazó las dos solicitudes, planteadas por organizaciones sociales y Evo Morales, para el acompañamiento de congresos del MAS en El Alto y Villa Tunari, por no cumplir con su Estatuto Interno y el Reglamento para Supervisión de Organizaciones Políticas. El ente electoral instruyó realizar una nueva convocatoria a congreso hasta el 22 de abril. Sin embargo, destacó que el Tribunal Supremo Electoral reconoce al Pacto de Unidad, “como los verdaderos dueños del instrumento político”, conformado por la Csutcb, CNMCB y CCIB, liderados por Lucio Quispe, Guillermina Kuno y Esteban Alavi, respectivamente. Recordó que las organizaciones legítimas y legales estaban abiertas a consensuar con la Dirección Nacional y lanzar una convocatoria conjunta; sin embargo, no se encontró la misma respuesta de la otra parte. “Lamentablemente, la irresponsabilidad y la falta de compromiso con el pueblo boliviano, no nos ha permitido esa situación y hoy estamos en riesgo de perder la personería jurídica de este proyecto político y eso no es permisible, porque estaríamos traicionando a nuestros tatarabuelos que han luchado para consolidar este proyecto político”, explicó Seña.