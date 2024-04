Vocalista de Metallica usa las cenizas del legendario líder de Motorhead para tatuarse





18/04/2024 - 08:59:57

El cofundador y líder de Metallica, James Hetfield, mostró este miércoles en las redes sociales un nuevo tatuaje dedicado al líder de la icónica banda Motorhead, Lemmy Kilmister. Según Hetfield, la tinta negra utilizada está mezclada con "una pizca de las cenizas de la cremación" de la estrella del rock, que falleció de cáncer en diciembre del 2015 a la edad de 70 años. El vocalista y guitarrista de Metallica compartió una foto de su dedo medio con el nuevo tatuaje de as de espadas (as de picas), grabado por el tatuador Corey Miller. En la leyenda que acompaña la imagen se lee: "Un saludo a mi amigo e inspiración, el Sr. Lemmy Kilmister. Sin él, no existiría Metallica". Hetfield precisó que las cenizas le fueron "dadas gentilmente". �Con la mano firme de un amigo y artista del tatuaje #CoreyMiller, este tatuaje. Un saludo a mi amigo e inspiraci�n #LemmyKilmister. Sin �l, no habr�a @Metallica�.

Tinta negra mezclada con una pizca de sus cenizas de cremaci�n que tan gentil me fueron dadas. #METALLICASince1981 pic.twitter.com/lkgMDZMO7k — Metallica, Since 1981. (@MetSince1981) April 17, 2024 Kilmister fundó Motorhead en 1975 y es ampliamente considerado como uno de los pioneros del heavy metal. Con Motorhead, Lemmy lanzó más de una veintena de álbumes. Una de las canciones más emblemática de su repertorio fue precisamente 'Ace of Spades' (1980). En la cuenta oficial de Metallica en la red social Instagram, perteneciente a Meta*, Hetfield mostró la misma foto de su dedo tatuado acompañada del comentario: "Así que ahora todavía puede hacer volar el pájaro hacia el mundo".