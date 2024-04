Mike Tyson y Jake Paul se lanzan feroces advertencias de cara a su esperada pelea





18/04/2024 - 08:52:58

Continúan las provocaciones entre el excampeón de los pesos pesados Mike Tyson y el famoso 'youtuber' y boxeador Jake Paul, de cara a su contienda el próximo 20 de julio en el AT&T Stadium de Texas (EE.UU.). Esta semana, la leyenda del boxeo volvió a compartir en redes sociales apartes de su preparación física, esta vez mientras realizaba una prueba de velocidad corriendo en línea recta. "Voy por ti", escribió en su publicación a modo de advertencia a su contrincante. I�m coming for you #PaulTyson pic.twitter.com/la9vrHvq3L — Mike Tyson (@MikeTyson) April 16, 2024 Paul no se ha dejado intimidar y ha recurrido a la Red no solo para demostrar que también entrena al límite. A comienzos de mes publicó una grabación en la que recreó la icónica escena de las escales de la saga 'Rocky', filmada a la entrada del Museo de Arte de Filadelfia e inmortalizada por Sylvester Stallone. Días antes, el 'influencer' había escrito en sus redes: "Voy a morderte la oreja, Mike", junto a un video de una intensa práctica de boxeo. En un reciente diálogo con Fox News, le preguntaron a Jake si temía que Tyson le mordiera la oreja como lo hizo con Evander Holyfield en 1997. "No puede morderme la oreja si le arranco los dientes", dijo entre risas. Jake Paul is training for his fight against Mike Tyson on the famous Rocky steps in Philadelphia 🥊

-#PaulTyson

Saturday, July 20

AT&T Stadium - Arlington, TX

Live on @netflix pic.twitter.com/wJVVxqtnZ8 — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) April 7, 2024 Los primeros de abril, 'Iron Mike' reconoció que está "muerto de miedo" por su combate con Jake Paul. Cualquier cosa que tenga miedo de hacer, la hago", afirmó, añadiendo: "A medida que la pelea se acerca, me pongo menos nervioso, porque es la realidad. Y en realidad, soy invencible". El regreso de Tyson, que durante su carrera cosechó 50 victorias (44 por KO) frente a seis derrotas, se produce luego de su pelea de exhibición en 2020 contra Roy Jones Jr. Sin embargo, su último combate como profesional tuvo lugar en 2005. A poco más de tres meses para la pelea aún no se ha confirmado si se tratará de un combate oficial o de una exhibición, puesto que la brecha de edad entre ambos es de 31 años.