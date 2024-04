Hola, soy Olaf Scholz: Gobierno alemán lanza canal de WhatsApp con información de primera mano





18/04/2024 - 07:41:10

Tras el lanzamiento de un canal de TikTok por parte del canciller Olaf Scholz, el Gobierno alemán también pasa a la ofensiva comunicativa con el servicio de mensajería WhatsApp, según anunció hoy en Berlín el portavoz gubernamental adjunto, Wolfgang Büchner. "Queremos utilizarlo para informar, por ejemplo, sobre decisiones y planes del Gobierno federal", dijo Büchner a los periodistas. En la primera entrada del nuevo canal de WhatsApp "Gobierno Federal" se leía: "Aquí te informamos de en qué trabaja el Gobierno Federal, qué decide... y qué más es políticamente importante. Siempre superactualizado y de primera mano". El servicio no solo está dirigido a los usuarios que no utilizan plataformas de medios sociales como Facebook, Instagram o TikTok, sino también a los que sí lo hacen. El canal de WhatsApp se lanzó con un mensaje de voz: "Hola, soy Olaf Scholz", dijo el canciller alemán. "Queremos mantenerles a ustedes como ciudadanos bien informados, eso también es muy importante para mí". El Gobierno lanzó recientemente un canal de Tiktok para Scholz, cuyo objetivo es ofrecer una visión actual del trabajo del canciller y llegar a los jóvenes con vídeos cortos. Uno de los temas tratados hasta ahora ha sido su maletín de cuero negro, que lleva consigo a todas partes. "WhatsApp es el servicio de mensajería más utilizado en Alemania", afirmó Büchner. La Oficina de Prensa del Gobierno revisa periódicamente cómo puede cumplir con su deber constitucional de informar "y esto solo puede tener éxito si también nos guiamos por el uso real que hacen los ciudadanos de los medios de comunicación", agregó el portavoz. La información solo llegará a quienes se suscriban activamente al canal, lo vean o lo sigan, subrayó Büchner. "Así que no se preocupen, en el futuro tampoco leerán sobre nosotros en sus chats privados y grupos de conversación", agregó.