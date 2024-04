Mujer lleva el cadáver de su tío al banco para sacar dinero





17/04/2024 - 18:53:58

Un escalofriante caso de intento de estafa se dio en Brasil. Una mujer llevaba a su tío muerto al banco, haciéndolo pasar por vivo, con el fin de retirar dinero. Las imágenes muestran a Érika De Souza Vieira Nunes intentando dar a entender a los trabajadores de la entidad que su tío, Paulo Roberto Braga, solo estaba enfermo y que quería retirar alrededor de $3000. El hombre se encontraba en una silla de ruedas, totalmente pálido y de una rigidez e inconsciencia total, algo que hizo saltar de inmediato las alarmas. "No creo que se encuentre bien", se escucha de fondo a uno de los empleados. Mientras tanto, Érika le decía a su familiar: "Si no firmas, no hay manera. Yo no puedo firmar por ti. Firma aquí. Firma para no darme más dolores de cabeza". Las sospechas hicieron que los allí presentes se decidieran a grabar el desagradable momento y llamaran de inmediato a la policía de Bangu, que no tardó en presentarse en la sucursal. El Servicio Móvil de Atención de Emergencias confirmaron que llevaba horas muerto. Las imágenes del macabro momento han dado la vuelta al mundo. Globo TV informó de la investigación en curso de la policía para averiguar si realmente había parentesco familiar entre las dos personas y si Érika podría estar implicada en esta muerte.