Revelan que Morales viaja en jet privados Venezuela: Cada vuelo cuesta 40 mil dólares





17/04/2024 - 18:49:00

El expresidente Evo Morales tenía previsto viajar este miércoles a Venezuela, pero el jet privado que lo debía trasladar no pudo decolar por problemas de abastecimiento de combustible en una escala hacia su destino, informó la red DTV. El vuelo fue reprogramado para este jueves. El propio Morales informó del viaje a Caracas, para participar de un encuentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), sin dar mayores detalles. Al expresidente no se lo ve en vuelos comerciales en sus viajes dentro o fuera de Bolivia, llamó la atención la red DTV. “En las últimas 24 horas Evo Morales ha tomado los servicios de 2 vuelos privados, uno en el tramo Cochabamba - Santa Cruz – Cochabamba, que costó ($us 7.000) y la ruta Chimoré - Santa Cruz - Caracas - Santa Cruz - Chimoré que tiene un costo de $us 40.000 aproximadamente”, informó en un post en su cuenta en Facebook. Añadió que “hasta el momento se desconoce si Morales paga los vuelos privados con su dinero o quién es el financiador detrás del expresidente, jefe del MAS y líder de las 6 federaciones de cocaleros del Chapare”.