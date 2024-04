Senado viabiliza acceso a créditos por $us 325 millones para electrificación en 2.100 comunidades





17/04/2024 - 18:46:21

El Senado aprobó y sancionó para su promulgación el proyecto de ley que aprueba créditos del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 325, para financiar proyectos de electrificación destinados a 2.100 comunidades rurales de Bolivia. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó de la aprobación de este proyecto de ley que estaba estancando en su tratamiento por decisión de legisladores que responden a Evo Morales y a las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). El contrato de préstamo del BID asciende a $us 200 millones y está destinado a financiar el “Programa de Electrificación Rural III”, mientras el crédito de Banco Mundial es por $us 125 millones y financiará el Proyecto “Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia - IDTR III”. “Son dos contratos de préstamo que suman una cifra histórica de $us 325 millones, que tendrá como beneficiarios a los 9 departamentos del país. Ambos créditos serán distribuidos en 212 municipios y 2.100 comunidades rurales”, explicó acompañado de un numeroso grupo de organizaciones sociales que estaban en vigilia a la espera de la aprobación de los créditos. Con los proyectos de electrificación al menos 400.000 familias dejarán el mechero en el área rural y estarán conectadas al servicio de electricidad, como un derecho humano. Este servicio tiene un importante impacto social, porque evita la migración del campo a la ciudad y brinda la oportunidad de generar iniciativas industriales y agropecuarias a gran escala. Una vez el presidente Luis Arce promulgue la ley de los dos créditos se iniciará el proceso de adjudicación de los diversos proyectos y programas de electrificación a la cabeza de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Molina recordó que las organizaciones sociales acompañaron por más de cinco meses el trámite de aprobación de los créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Este esfuerzo es parte de la lucha de las comunidades y municipios que demandaron la aprobación. A partir de su promulgación se empezará a adjudicarse los diversos proyectos y programas en beneficio de más de 400.000 familias “, reiteró. En el Legislativo están pendientes de aprobación créditos por más de $us 900 millones.