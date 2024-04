Presidente de Comisión descarta que las judiciales estén en riesgo, solo está suspendido el proceso





17/04/2024 - 15:10:11

El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, descartó este miércoles que el proceso de preselección de candidatos hacia las elecciones judiciales esté en riesgo, y explicó que solo estará paralizado temporalmente a la espera de la resolución de recurso presentados por aspirantes excluidos. “La determinación del Tribunal de Garantías del departamento de Santa Cruz con relación al amparo constitucional presentado por una postulante (Margarita Medrano Mayta) señala la suspensión de las evaluaciones orales hasta el momento en el que se resuelva esta demanda”, explicó. Medrano Mayta, postulante al Consejo de la Magistratura, presentó un amparo denunciando vulneración de sus derechos a la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, instancia que ordenó una medida cautelar y paralizó el proceso de preselección de los candidatos para conformar el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional. Para el lunes, fue convocada la sesión judicial para un fallo sobre el recurso de Medrano Mayta. También se conoce de otro recurso presentado en La Paz, por otro candidato que no está de acuerdo con su exclusión. Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural declararon un cuarto intermedio y suspendieron los plazos en la preselección de candidatos a las judiciales hasta tanto se conozca el fallo sobre dos recursos presentados por dos candidatos inhabilitados. Actualmente el proceso de preselección de candidatos se encuentra en la última fase de evaluación oral. Jáuregui afirmó que se “modificará el plazo de evaluación de los candidatos al Órgano Judicial, pero no se afecta a todo el proceso”. "La audiencia en el caso de Medrano Mayta se desarrollará el 22 de abril, seguramente la representación de la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia explicará las razones por las cuales tomó la determinación con relación a la inhabilitación de la referida postulante y una vez que esto suceda el Tribunal tomará una decisión concediéndole la tutela o en su defecto negándole la tutela”, explicó. En caso de un fallo a favor de la postulante la comisión evaluará nuevamente su situación e “inmediatamente el proceso prosigue, no está en riesgo el proceso, simplemente es una suspensión, es una paralización temporal hasta que se pueda determinar la situación jurídica de la señora impetrante", remarcó.