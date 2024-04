Comisión de Diputados espera que médicos acepten preacuerdo para retomar diálogo sobre Ley de Pensiones





17/04/2024 - 12:24:24

El presidente de la Comisión de Planificación de Diputados, Omar Yujra, señaló que el mejor espacio para la discusión es la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y no las calles, por lo que se espera que los médicos, en la reunión que sostendrán del jueves, acepten el preacuerdo para retomar el diálogo sobre el Proyecto de Ley 035 de Modificaciones a la Ley de Pensiones. “Creemos que el mejor espacio para la discusión de este proyecto de ley no es en las calles, sino en la Asamblea Legislativa (…). Esperemos que una vez concluida la reunión que tienen ellos, este día jueves, podamos encaminar el trabajo dentro de esta mesa técnica”, dijo en contacto con RTP. Legisladores de la Comisión de Planificación y dirigentes de médicos, educación y universidades acordaron el lunes, en una reunión, conformar una mesa de trabajo para abordar la disposición transitoria única del Proyecto de Ley 035, sobre la jubilación a los 65 años de forma voluntaria y previa a una valoración médica. “En esta última reunión, el lunes, concluimos en la conformación de una mesa técnica donde se discuta, se debata dentro de la Asamblea Legislativa todos los aspectos y las aristas que se tengan respecto a las observaciones del Proyecto de Ley 035”, remarcó. El legislador explicó que se trata de un preacuerdo al cual se llegó para encaminar un trabajo técnico y jurídico respecto a todos esos elementos que los médicos manifestaron en su momento. “Este tema de la interpretación que se tiene de este proyecto de ley lo vamos a discutir en la mesa técnica desde un punto de vista netamente técnico y jurídico haciendo hincapié al tema del análisis matemático actuarial que se tiene”, enfatizó. Detalló que, además, se discutirá el tema de la legislación comparada y se abordarán informes de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto a la jubilación. Los maestros se sumaron a la movilización de los médicos, que suspendieron por 24 horas, 48 horas y luego 72 horas la atención a la población en contra del proyecto de ley que consideran que dispone una jubilación forzosa a los 65 años, extremo negado por los legisladores y el Gobierno nacional, proyectista de la iniciativa legal. “Estamos convocando de manera oficial también al sector del magisterio para sumarse a la mesa del diálogo y poder sentarnos también este jueves por la tarde con este sector en específico para también dialogar respecto a las observaciones que ellos tienen en este proyecto de ley”, informó Yujra. El proyecto de ley 035/23-24 que modifica los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, establecidos en la Ley N° 065 de Pensiones y sus modificaciones, fue presentado en julio de 2023 por el Gobierno a la Asamblea. Luego de una socialización y varias reuniones, la Comisión la aprobó en enero de este año y la remitió al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento. Sin embargo, el tratamiento en el plenario está condicionado. Según el Ministerio de Economía, el Proyecto de Ley 035 no establece una jubilación forzosa u obligatoria, más bien va en beneficio de la población porque incrementa hasta en Bs 1.000 la pensión de los trabajadores.