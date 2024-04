Cielo verde y tormenta apocalíptica se suman al caos climático en Dubái: Videos





17/04/2024 - 09:46:51

Escenas apocalípticas se han registrado en los últimos días en los Emiratos Árabes Unidos, en medio de lluvias torrenciales y potentes tormentas eléctricas que azotan el país. Dubái ha sido una de las zonas más afectadas. Durante varias horas la moderna ciudad se vio cubierta por un cielo verde acompañado de neblina. Actual footage from the storm in Dubai today.



You can see the sky turn GREEN!!! pic.twitter.com/A9aXgsBnkd — Steve Bambury (@steve_bambury) April 16, 2024 Según recogen los medios locales, se trata de un fenómeno que suele asociarse con fuertes corrientes ascendentes que se forman cuando la parte superior de la nube es particularmente fría, impulsando el aire ascendente a través de las disparidades de temperatura, humedad y presión. El Centro Nacional de Meteorología ha advertido sobre precipitaciones de diferentes intensidades, acompañadas de relámpagos y truenos, y probabilidad de granizo para lo que queda de este martes. Las intensas precipitaciones han provocado inundaciones en distintas partes de los Emiratos �rabes Unidos, afectando tambi�n a la ciudad de Dub�i. pic.twitter.com/BwKALwOEsU — Sepa M�s (@Sepa_mass) April 16, 2024 En la mañana del miércoles, se espera nubosidad con lluvias y relámpagos sobre las zonas costeras, particularmente del norte y este del país. Se prevé que las adversas condiciones climáticas disminuyan gradualmente hacia el mediodía. Entretanto, las escuelas privadas y los empleados gubernamentales recibieron instrucciones de continuar sus labores a distancia. 🛑 FOOTAGE: HISTORIC STORM in #Dubai right now! Non-stop extreme downpours have been occurring since morning, triggering massive floods all across the city. Rain accumulation is now exceeding up to 100mm. 😮 pic.twitter.com/EaTLAO55GU — PakWeather.com (@Pak_Weather) April 16, 2024