Romero niega haber sido notificado con mandamiento de aprehensión: Nos vamos a defender





17/04/2024 - 07:24:12

El exministro de Gobierno Carlos Romero indicó este martes que no fue notificado con ninguna orden de aprehensión en su contra por el caso Ostreicher y que se enteró de dicha orden legal por medio de las redes sociales. Sin embargo, Romero dijo que se “defenderá en el plano jurídico” y que no será “doblegado”. según publica Opinión. “Nos hemos visto sorprendidos por el mandamiento contra mi persona, porque yo no he sido notificado, pero vimos que circuló un mandamiento contra mí, y yo no lo conozco, no he sido notificado (…). Nosotros nos vamos a defender en el plano jurídico, mediático, político e internacional, donde corresponda. No nos van a doblegar”, sentenció Romero. Romero salió a la palestra junto a su representante legal, el exviceministro de Régimen Interior y Policía Jorge Pérez, quien será el abogado de la exautoridad. Según Pérez, en este caso en particular, corresponde una acción de amparo constitucional al tratarse de una exautoridad y a un caso sensible de interés del Estado. Vamos a desarrollar las acciones correspondientes. En este caso procede la acción de amparo constitucional, no de libertad, si es que después de nuestro memorial que presentemos a primera hora no se deja sin efecto esta decisión ilegal, abusiva y arbitraria. La orden de detención El Tribunal Primero de Sentencia de la capital cruceña emitió un mandamiento de aprehensión contra el exministro de Gobierno Carlos Romero para que se presente a declarar, en calidad de testigo de descargo en el caso del estadounidense Jacob Ostreicher. De acuerdo con el documento emitido este lunes, el exfuncionario del gobierno de Evo Morales debe presentarse a las 08.45 del jueves 18 de abril en el Palacio de Justicia, para prestar su testimonio. El proceso que se investiga es por el delito de legitimación de ganancias ilícitas que se sigue en contra de Claudia Liliana R. E. y otros. La mujer ofreció a Romero como su testigo de descargo en el juicio. Ostreicher llegó a Bolivia en 2011 para invertir $us 26 millones en la producción de arroz en Santa Cruz, pero fue detenido en junio de ese mismo año acusado por legitimación de ganancias ilícitas, después de que dos empleados suyos fueran arrestados por su supuesta relación con el narcotráfico. En medio de ese caso, se descubrió que una red de extorsión en el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía quienes se hicieron de los bienes incautados al estadounidense y a quien supuestamente le pidieron $us 50.000 a cambio de su libertad, mientras se encontraba recluido en Palmasola. En 2013 huyó del país por Perú hacia los Estados Unidos, después que un año antes se benefició con la libertad bajo fianza.