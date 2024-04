La película de 2012 con Meryl Streep que escala en el Top 10 de Netflix





16/04/2024 - 21:19:00

Infobae.- “Después de más de treinta años de matrimonio, una pareja se somete durante un fin de semana a una sesión intensiva de asesoramiento, con el fin de tomar la decisión de seguir adelante o divorciarse”, así describe la sinopsis de esta película que se estrenó en 2012 y ahora forma parte del catálogo de Netflix logrando muchas visualizaciones. El film se llama ¿Qué voy a hacer con mi marido? (Hope Springs) y logró capturar la atención de los suscriptores de la plataforma. En una ferviente exploración de la intimidad y el amor más allá de la sexta década de vida, Meryl Streep y Tommy Lee Jones asumen los papeles protagónicos como Kay y Arnold en ¿Qué voy a hacer con mi marido?, bajo la dirección de David Frankel (El diablo viste a la moda). La película se sumerge con valentía en la sexualidad y la intimidad en la tercera edad, presentando a Steve Carell en el papel del Dr. Bernie Feld, quien guía a la pareja a través de una terapia de pareja intensiva con el objetivo de reavivar su relación. “Nadie piensa que está teniendo suficiente sexo — eso vale para los adolescentes y las personas en sus 70s. Esta película trata sobre la intimidad”, destaca Frankel en una entrevista durante el estreno, subrayando el universo de deseos y necesidades que trasciende todas las etapas de la vida.

Este enfoque honesto y directo hacia temas delicados pero universales se ve enriquecido por las experiencias personales de Streep y Jones, quienes han vivido el síndrome del nido vacío y comprenden profundamente los desafíos de mantener viva la pasión en un matrimonio de larga duración. “La vida es larga, y hay muchas fases por las que pasas como ser humano,” reflexionaba Streep durante una entrevista, evidenciando la relevancia del tema para individuos de todas las edades. La película no solo desafía los tabúes asociados con la sexualidad en la tercera edad sino que también ofrece una perspectiva fresca y necesaria sobre cómo las relaciones íntimas pueden evolucionar y fortalecerse con el tiempo. La elección de Streep y Jones para estos roles no fue casualidad, ya que ambos aportan una profundidad emocional significativa y una disposición para abordar su vulnerabilidad y pasión sin reservas. “Me interesaba porque estaba construido en algo realmente divertido pero situado en algo muy real”, comentó Streep sobre el guion, mientras que Jones expresó su entusiasmo por trabajar junto a Streep, “Finalmente tuve la oportunidad de trabajar con Meryl, así que no había duda de que quería hacerlo.” La universalidad del tema y el enfoque innovador de ¿Qué voy a hacer con mi marido? sobre la intimidad después de los sesenta prometen captar la atención de una amplia audiencia. “Creo que mucha gente va a estar interesada en esto, no solo gente de nuestra edad sino de cualquier edad”, enfatizó Streep, subrayando el impacto potencial de la película en la sociedad contemporánea. Esta narrativa no solo despierta la conciencia sobre la importancia de la intimidad en todas las fases de la vida, sino que también celebra la idea de que nunca es tarde para redescubrir el amor y la pasión. David Frankel y el talentoso elenco, liderado por Meryl Streep, Tommy Lee Jones y Carell, ofrecen a través de este film una mirada íntima, universal y profundamente conmovedora sobre el amor, la intimidad y la capacidad de reconexión en el matrimonio, independientemente de la edad. La honesta admisión de Frankel sobre la delicadeza y universalidad de los temas de sexo en la película resalta la importancia de abordar estos asuntos con franqueza y respeto, una lección valiosa tanto para la industria cinematográfica como para el público en general.