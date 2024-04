Millonarios indios reparten su fortuna en la calle para convertirse en monjes





16/04/2024 - 21:05:08

DW.- Una pareja adinerada ha donado toda su fortuna, estimada en 200 millones de rupias (casi 2,4 millones de dólares), arrojándola por las calles de una ciudad en el oeste de la India, como parte del proceso para desprenderse de lo material antes de convertirse en monjes jainistas. El empresario Bhavesh Bhandari, radicado en el estado occidental de Gujarat, y su mujer (cuyo nombre no fue divulgado), participaron en una ceremonia en la que donaron todas sus pertenencias y dinero a la gente que pasaba por su alrededor, como parte del compromiso del desprendimiento material, según informó la agencia de noticias india PTI. En un vídeo del momento de la ceremonia puede verse a la pareja montada junto a un grupo de personas sobre una carroza decorada tirando billetes, ropa y bolsas con pertenencias a un grupo de personas que asoman sus manos para recoger todo cuanto cae sobre sus cabezas. De acuerdo con los medios locales, la pareja sigue así los pasos de sus hijos, quienes un par de años atrás se despojaron de todas sus pertenencias materiales para convertirse en monjes y vivir una vida sencilla, vestidos con una prenda blanca, sin calzado y portando un cuenco para recoger limosna. VIDEO | Gujarat-based businessman Bhavesh Bhandari and his wife donated their lifetime earnings of over Rs 200 crore to adopt monkhood. The couple led a procession in Sabarkantha, Gujarat, yesterday as they donated all their belongings.



(Full video available on PTI Videos -� pic.twitter.com/eWu9IQEZo3 — Press Trust of India (@PTI_News) April 16, 2024 Millonarios se convierten en monjes No es la primera familia adinerada que abandona su vida de abundancia para convertirse a una religión. En 2015, el empresario Bhanwarlal Doshi, conocido como "el rey del plástico" en la India, sorprendió al mundo cuando decidió donar todo su imperio, estimado en 600 millones de rupias (poco más de 7 millones de dólares) para ser predicador jainista. Dipesh y Pika Shah, un matrimonio multimillonario exitoso en la comercialización de diamantes, también renunció a su vida de lujos para vivir de limosna en la calle años después de que su hijo decidiera convertirse en monje. El jainismo es una antigua religión que tuvo origen en la India, que practica un estricto código de no violencia, incluyendo no causar daño a seres vivos, plantas, animales o el aire y el agua, en la búsqueda del camino hacia la iluminación.