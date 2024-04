Justicia ordena suspender preselección de candidatos a las elecciones judiciales





16/04/2024 - 19:27:46

Un tribunal de Justicia de Santa Cruz ordenó suspender el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales hasta tanto se resuelva un recurso presentado por una candidata que observó su inhabilitación. En las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural se analiza camino a seguir. Sin embargo, hasta la tarde de este martes no fueron notificados con la medida cautelar los presidentes de ambas comisiones. El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, opinó que debe paralizarse el trabajo porque la determinación judicial llegará en cualquier momento. Para el jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, se debería seguir trabajando, pero solo en lo referido a la metodología y cronograma tentativo para iniciar las pruebas orales a los aspirantes, una vez el tribunal de Justicia de Santa Cruz tome una decisión de fondo el 22 de abril sobre el recurso presentado por la candidata inhabilitada Margarita Medrano Moya. Medrano Mayta, postulante al Consejo de la Magistratura, presentó el amparo denunciando vulneración de sus derechos a la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que ordenó paralizar el proceso de preselección de los candidatos para conformar el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional. “Conforme lo establece el artículo 34 del Código Procesal Constitucional se otorga la medida cautelar de suspensión o paralización del cronograma (evaluación de méritos y examen) de la Convocatoria de la Preselección de Altas Autoridades del Poder Judicial hasta que se desarrolle la presente audiencia y se resuelva la misma, con la finalidad que no se vulneren los derechos fundamentales demandados. En tal sentido quedan ordenados a su fiel cumplimento los accionados”, refiere el documento emitido el lunes 15 de abril. La audiencia está programada para las 10h00 del lunes 22 en Santa Cruz. Deberán estar presentes los demandados presidentes de las comisiones mixtas de Constitución Miguel Rejas y de Justicia Plural, Roberto Padilla. Medrano califica de irregular su inhabilitación. En primera instancia se la inhabilitó, esgrime, por incumplir el requisito de hablar al menos dos idiomas oficiales del país, pero en la etapa de impugnaciones presentó los certificados que avalan el cumplimiento del requisito. “Sí, ya yo impugné, habida cuenta que sí cumplí con ese requisito”, explicó en contacto con la ABI. Si bien se acepta la impugnación, se mantiene la inhabilitación, ahora por incumplir dos requisitos específicos: haber desempeñado, con ética y honestidad funciones en el área administrativa, disciplinaria, financiera y de recursos humanos, de conformidad al artículo 167 de la Ley 025 y tener conocimientos en el área de sus atribuciones, materia administrativa, disciplinaria, financiera o recursos humanos, de conformidad al artículo 167 de la Ley 025. “Deciden habilitarme con el requisito número siete (idiomas) y totalmente pronuncian una resolución incongruente, ilegal, arbitraria y fuera de tiempo. Deciden inhabilitarme (luego) por requisitos comunes cuatro y cinco, siendo que esos requisitos también los cumplo”, aseguró. “Vulneran mis derechos, mis garantías, y también están en este caso violentando la propia norma por la cual han sido creadas las comisiones mixtas”, insistió. El integrante de la Comisión Mixta de Justicia, el senador del MAS Adolfo Flores, defendió en Panamericana la decisión de inhabilitar a algunos postulantes, como Medrado, porque no cuentan con la experiencia en materia del Consejo de la Magistratura. Además, consideró extralimitada la decisión de la sala constitucional de paralizar todo el proceso de preselección por este reclamo. No obstante, reveló que “hay cerca de 10 amparos en Beni y Santa Cruz” de personas inhabilitadas en el proceso hacia las elecciones judiciales.