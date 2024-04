Crisis energética en Ecuador: Noboa declaró emergencia en el sector y pidió la renuncia a su ministra del área





Infobae.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes la emergencia en el sector eléctrico y pidió la renuncia de la ministra de Energía, tras el inicio de cortes programados a causa de la sequía en el país. “He declarado emergencia en el sector eléctrico, he pedido la renuncia de la ministra de Energía (Andrea Arrobo)”, escribió Noboa en su cuenta de la red social X. Noboa sostuvo, sin dar mayores detalles, que “en ciertas plantas eléctricas ha habido sabotaje, no vamos a permitir que esto pase” y afirmó que su administración ha hecho la denuncia ante la Fiscalía. Noboa ha puesto al frente de Energía al ministro de Transporte, Roberto Luque, después de la renuncia de Andrea Arrobo. “Los problemas del sector energético en Ecuador en los últimos años no se deben a la falta de propuestas técnicas, sino a la falta de firmeza para combatir la corrupción y la incapacidad en el sector”, ha indicado Noboa en un comunicado remitido por la Presidencia ecuatoriana. La noche del lunes el ministerio anunció “racionamientos temporales” debido a la sequía y pidió a la población “disminuir el consumo de energía en esta semana crítica”. Ese mismo día, Colombia informó que dejó de exportar energía a Ecuador como medida para lidiar con la grave sequía asociada al fenómeno El Niño que tiene los embalses de ese país por debajo del 30% de su capacidad. Este martes hubo recortes de hasta tres horas. La suspensión del servicio se realizó de acuerdo a los cronogramas establecidos por las empresas que proveen electricidad. Sin embargo, el mandatario apuntó que “los problemas del sector energético en Ecuador en los últimos años no se deben a la falta de propuestas técnicas, sino a la incapacidad de ejecución y firmeza para combatir la corrupción enquistada” en las empresas eléctricas. Tras el anuncio del ministerio, Noboa dio una instrucción distinta sobre los recortes y aseguró que en abril se cobrará solo 50% de la planilla de luz de los hogares. “Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana”, señaló el gobernante desde Guayaquil (suroeste) donde entregó becas de estudio e hizo campaña a favor de la consulta popular que se celebrará este domingo. El gobierno no precisó desde cuándo cesarán los cortes de energía. Los cortes se produjeron en la capital, en Guayaquil —en cuyos alrededores está el mayor asentamiento industrial del país— y en las ciudades de Cuenca y Manta, las más pobladas del país, entre otras. Desde el fin de semana se han registrado racionamientos, sin previo aviso, de al menos dos horas en unas 10 provincias, los cuales se conocieron a través de redes sociales. El Ministerio de Energía indicó en un comunicado difundido la noche del lunes que dispuso los cortes temporales para gestionar la demanda a nivel nacional y pidió a la ciudadanía reducir el consumo “en esta semana crítica” en la que se esperan lluvias que podrían reactivar la generación de energía en las principales centrales hidroeléctricas. Durante el gobierno de su antecesor, el presidente Guillermo Lasso, Ecuador enfrentó cortes de energía de hasta cuatro horas debido a los bajos caudales de los ríos que alimentan a las hidroeléctricas. En esa ocasión, Ecuador llegó a un acuerdo con Colombia para la compra de energía. El operador que administra los embalses colombianos registró en marzo la exportación de 129 gigavatios/hora a Ecuador, que aumentó sus importaciones de energía a finales de 2023, también por las sequías asociadas a El Niño y el calentamiento global