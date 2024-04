Hotel Las Américas: Procurador dice que ninguna autoridad o exautoridad puede rehusarse a una citación fiscal







16/04/2024 - 13:35:55



Este martes se cumplen 15 años del operativo en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz y las investigaciones por presuntas vulneraciones a los derechos humanos en este caso fueron reactivadas. El procurador Cesar Siles remarcó que ningún boliviano puede rehusarse a una convocatoria del Órgano Judicial.

“Ningún boliviano, menos una autoridad ni exautoridad puede rehusarse a una citación fiscal del Órgano Judicial. Tenemos la obligación de contribuir en la investigación penal, en la calidad que seamos convocados”, dijo Siles.

La Fiscalía reactivó la investigación penal del caso que fue iniciada a denuncia del “Servicio para la Prevención de la Tortura”, vinculado a los hechos suscitados como emergencia del operativo llevado adelante en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, el 16 de abril de 2009.

En aquel entonces el presidente, Evo Morales, reconoció que él habría instruido la ejecución de dicho operativo contra una presunta “célula terrorista”.

Mario Tadic y Elod Tóásó fueron capturados durante el operativo policial en el hotel las Américas, donde perdieron la vida sus compañeros Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer, acusados de conformar una “célula terrorista”.

Ambos ciudadanos presentaron su petición a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para que se investigue las presuntas violaciones a los derechos humanos durante la operación policial de élite.

Ante una presunta convocatoria al dirigente cocalero Evo Morales para declarar sobre el caso, éste descartó asistir a cualquier citación fiscal.

“Que me citen, no me voy a presentar; que me metan a la cárcel”, dijo Morales el domingo en radio Kawsachun Coca.

Ante esta situación, el Procurador explicó que con la reapertura del caso se podrá cumplir de manera “razonable” con una de las recomendaciones de la CIDH.

Asimismo, ponderó el trabajo del Ministerio Público por conformar una comisión de fiscales ya que “seguramente le van a dar celeridad al caso”.

“Tenemos la obligación de contribuir en la investigación penal, como la que se abrió el año 2019 y fue reaperturada el año pasado, y que ahora es de conocimiento público. Todos quienes hemos podido intervenir o conocer los hechos que se han denunciado” añadió.