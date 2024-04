Misterio rodea la muerte de la cantante Park Bo-Ram: No hay indicios de asesinato o suicidio





15/04/2024 - 18:52:56

El misterio rodea la muerte de Park Bo-Ram, una estrella del K-Pop fallecida a los 30 años. “Es con profundo pesar que compartimos las descorazonadoras noticias", exclamaron voceros de la agencia Xanadu Entertainment, por medio de un comunicado reproducido por la revista Variety. “Park Bo Ram falleció repentinamente a altas horas de la noche del 11 de abril". "Todos los artistas y ejecutivos de Xanadu Entertainment se encuentran de luto [y] lamentando con profundo pesar su fallecimiento", finaliza el documento. "Descanse en paz". Según medios locales, Bo-Ram estaba por celebrar una década sobre los escenarios y la noche de su fallecimiento se encontraba con dos amigas cuando se colapsó. La también exconcursante en el popular programa Superstar K2 fue llevada de urgencia a un hospital local donde falleció aproximadamente una hora después. La policía investiga los hechos y hasta el momento se sabe que en su caso no hay "indicios de un asesinato o suicidio", según informa The Korea Times. De acuerdo con News-18 —citando a AllKPop , en Corea— elementos de la estación policial del distrito de Namyangju afirmaron que Park Bo Ram se encontraba en una fiesta privada horas antes de su muerte. La joven "estaba bebiendo" con otras dos amistades. Hacia las 9:55 p.m., hora local, Park no regresaba del baño y ahí fue cuando sus amigos fueron a ver si todo estaba bien. Cuando la encontraron estaba "tumbada sobre el lavamanos, inconsciente". Los amigos intentaron administrarle primeros auxilios mientras esperaban a una ambulancia. Bo-Ram fue llevada al hospital Hanyang University Guri Hospital donde murió. De acuerdo a The Korea Times el funeral de la cantante se llevará a cabo este 17 de abril.