Buscan eliminar plazo de 72 horas para investigar denuncias de desaparecidos





15/04/2024 - 18:19:36

La Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas trabaja en una nueva norma para que la Fiscalía reciba las denuncias sobre personas desparecidas, independientemente, si son mayores y menores e inicie las investigaciones, y no espera previas 72 horas, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. “Esta norma de 2008 (Ley 3933) establece el procedimiento, pero solo para menores de edad (con denuncia de desaparecido), hay un vacío en la ley, la cual se viene trabajando desde el ministerio de Gobierno”, explicó. La normativa actual establece 72 horas de espera antes de activar una denuncia ante una desaparición. Se hace la notificación, el afiche y se distribuye las alertas a distintas instituciones, pero pasadas las 72 horas recién pasa a conocimiento del Ministerio Público para que se abra caso. Sin embargo, con esta nueva norma se podrán recibir inmediatamente los casos de personas extraviadas, sean niños o adultos. Es decir, no habrá límite de edad, lo cual permitirá activar inmediatamente los protocolos y procedimientos necesarios para la búsqueda de persona extraviada. La primera fuente de información son las radio bases; empero, lamentó que algunas empresas telefónicas demoran entre 4 y 5 días para remitir la información, lo cual resulta perjudicial para este tipo de investigaciones. En la gestión 2023 fueron recibidas 3.409 denuncias de personas desaparecidas, de ellas, 2.853 aparecieron; es decir, el 84% retornaron con sus familiares. “El 2023 la Policía recibió 3.409 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 2.853; es decir, el 84 por ciento, aparecieron, mientras que el 16 por ciento aún permanece desaparecida”, añadió. Este lunes se cumplen 16 días de la misteriosa desaparición de Odalys Vaquiata de 28 años, en Nor Yungas de La Paz. La Policía y las Fuerzas Armadas participan de la búsqueda.