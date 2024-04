Andrónico asegura tratamiento de proyectos de créditos en el Senado: No estamos obstaculizando





15/04/2024 - 18:16:23

Erbol.- El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó este lunes que los proyectos de ley relacionados con los créditos internacionales se encuentran en tratamiento en la instancia que dirige. En la actualidad, dijo que se encuentran en la Comisión de Planificación, cumpliendo el procedimiento legislativo establecido y se están realizando haciendo las “consultas pertinentes”, de acuerdo a una publicación en sus redes sociales. “No estamos obstaculizando, mucho menos estamos con la intención de sabotear o desestabilizar la gestión del Órgano Ejecutivo. Somos la instancia revisora y estamos cumpliendo nuestra función. Haremos lo correcto sin presiones”, aseguró. En la Cámara de Senadores ya fueron sancionados los proyectos de ley de créditos para la construcción con pavimento en el camino Faja Norte de Yapacaní y del mejoramiento y ampliación a ocho carriles en la Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata – Apacheta. “Ya lo manifestamos oportunamente, no es un favor al Órgano Ejecutivo, es nuestra obligación tratar los proyectos de ley que beneficien al pueblo. Esta semana, en tanto tengamos los informes de la Comisión, vamos a proceder con el tratamiento en el Pleno”, añadió. En pasados días, el expresidente Evo Morales instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar los créditos internacionales que se encuentran pendientes y que fueron solicitados por al ala “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS). Según el mandatario Luis Arce ya suman cerca de $us 800 millones que se encuentran en el Legislativo a la espera de su tratamiento.