Diputado Héctor Arce tilda a los ministros de enfermos mentales con síndrome de evotitis





15/04/2024 - 16:41:30

Erbol.- El diputado del ala “evista” Héctor Arce arremetió este lunes contra los ministros que han lanzado acusaciones contra Evo Morales, con temas como una presunta organización criminal y planes de convulsionar el país. Les dijo que tienen “evotitis”. “El gabinete de ministros del Gobierno de Lucho Arce está conformado por enfermos mentales, con problemas psicológicos y con el síndrome de ‘evotitis’, lo cual implica recomendarles estos ministros que vayan a un psicólogo, que hagan un tratamiento psiquiátrico”, dijo Héctor Arce en conferencia de prensa. El “evista” se refirió en particular a los ministros Maria Nela Prada, Édgar Montaño e Iván Lima Sobre Prada, respondió a las acusaciones de que el “evismo” estaría alistando una convulsión social. Héctor Arce aseveró que, en realidad, el Gobierno pretende una “auto-convulsión” porque no ha podido resolver los problemas económicos de la población. En cuanto a Montaño, respondió a la denuncia del Ministro de que supuestamente Evo Morales encabezaría una organización criminal que amenaza miembros del Ejecutivo. Héctor Arce manifestó que Montaño se inventa “fantasías” y le recordó que, como ministro, tiene efectivos de seguridad que le siguen como “hienas”, además de vehículos y funcionarios que le echan mixtura por donde camine. Recordó que él, siendo diputado, recibió amenazas de muerte incluso a su hija, que adjuntaban su fotografía, pero esa investigación no ha prosperado. Héctor Arce agregó que Iván Lima “ha domesticado” al Ministerio Público, Órgano Judicial y el Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de inhabilitar a Evo Morales.