Thalia y Paulina Rubio podrían sumarse a los shows de Timbiriche





15/04/2024 - 16:05:04

Las expectativas sobre la gira de despedida del grupo Timbiriche siguen aumentando, sobre todo porque en las últimas horas ha tomado más fuerza la teoría de que las cantantes Paulina Rubio y Thalia puedan sumarse a los esperados shows. A pesar de que las intérpretes mexicanas han mantenido una rivalidad que justamente inició cuando formaron parte de la popular y exitosa banda, de acuerdo con las declaraciones de Mariana Garza, estas diferencias podrían haber quedado en el pasado. Durante su encuentro con algunos medios de comunicación, como el programa Hoy Día, la cantante y actriz aseveró que existen grandes probabilidades de que en los conciertos planeados para 2025, participen todos los ex integrantes de la agrupación.



Paulina Rubio y Thalia a principios de la década de los 90. “Es el comienzo de esta última gira que vamos a hacer juntos, y lo que más me emociona es que ya se ve que ahora sí todos van a querer participar”, expresó Mariana Garza con gran emoción. “Creo que eso es lo que va a hacer increíblemente memorable, porque ya están activos la mayoría que normalmente los invitamos, pero están haciendo otras cosas, entonces es bastante alentador el que sí, por fin, estemos todos”, añadió. Pero ante la pregunta directa sobre si estaba segura que todos sus ex compañeros, Mariana recalcó: “Todos, todos… somos 14, yo ya prendí mi veladora”.



Eduardo Capetillo, Alix Bauer, Erik Rubín, Thalía, Diego Schoening, Paulina Rubio y Edith Márquez. Fue en enero pasado cuando los cantantes Erik Rubín y Diego Schoening aseguraron que ya se encontraban en el proceso de cuadrar agendas con los demás cantantes, incluso explicaron que siete de ellos ya estaban en un chat: Alix Bauer, Sasha Sokol, Mariana Garza, Erik Rubín, Paulina Rubio, además de los primeros. “Ya tenemos un chat, ya tenemos un chat los siete. Nos vamos a juntar en abril a platicar, vamos a hacer viajes", explicó Erik Rubín. Cabe destacar que el 30 de ese mes, Timbiriche celebrará 42 años de su fundación. De esta manera, será en 2025 cuando se lleve a cabo el cuarto reencuentro de Timbiriche, luego de que, en 1991, 1998 y 2007 se juntaran en los escenarios, siendo el último donde celebraron el 35 aniversario de la agrupación.