Jon Bon Jovi dejaría los escenarios por un problema vocal





15/04/2024 - 15:44:11

Jon Bon Jovi, el emblemático líder de la banda de rock de los 80 que lleva su nombre, ha hecho declaraciones que podrían indicar el fin de sus actuaciones en vivo. En una reciente entrevista con The Sunday Times, el cantante expresó dudas sobre su capacidad para continuar las giras y las actuaciones en vivo, lo cual ha generado reacciones entre sus seguidores y la industria musical. “Si el canto no es grande, si no puedo ser el chico que una vez fui... entonces se acabó”, dijo Bon Jovi, señalando una posible retirada de los escenarios si es que siente que no puede alcanzar el nivel de excelencia que él y sus fans esperan de sus actuaciones. “Y estoy bien con eso”, añadió. El músico también reveló que se sometió a un procedimiento quirúrgico en sus cuerdas vocales en el año 2022, después de descubrir que una de ellas estaba atrofiándose. Este procedimiento, conocido como medialización, busca mejorar la capacidad de las cuerdas vocales para generar sonido. “Se ha hecho público ahora, pero he tenido una cirugía reconstructiva importante en mis cuerdas vocales, y nunca había tenido algo así”, explicó Jon en Pollstar Live! cuando le preguntaron por sus problemas vocales. “Así que ha sido un camino difícil, pero encontré un médico en Filadelfia”, contó respecto a su operación. A pesar de estas dificultades, Bon Jovi ha trabajado en la recuperación de su capacidad vocal, practicando terapia vocal diariamente. Sin embargo, la diferencia entre grabar en un estudio y realizar giras es significativa, según sus palabras. “Quiero actuar durante dos horas y media cada noche, cuatro noches a la semana – y sé lo bueno que puedo ser, así que si no puedo ser ese tipo... pongámoslo de esta manera, no necesito ser nunca el Elvis gordo”, precisó la estrella musical.

Un momento clave en Bon Jovi Bon Jovi, que alcanzó la fama en la década de los ochenta con éxitos como “Livin’ On A Prayer”, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su carrera debido a los problemas de salud de su cantante. Sin embargo, la banda no ha detenido su producción musical. A mediados de marzo, el grupo anunció el lanzamiento de su decimosexto álbum de estudio, “Forever”, previsto para el 7 de junio de 2024. Según declaraciones a Ultimate Classic Rock, el álbum representa “un regreso a la alegría” para la banda, después de un periodo de reflexión sobre temas sociales y personales en su trabajo anterior, “2020″. Este último disco abordó observaciones y narrativas sobre los acontecimientos mundiales actuales, desde la crisis del COVID hasta el caso George Floyd, tiroteos en escuelas y soldados con PTSD, lo que mostró una faceta más sombría y reflexiva de la banda. En paralelo a su carrera musical, Bon Jovi y su banda son el foco de una nueva serie documental de cuatro partes titulada Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, que se estrenará en HULU para EE. UU. y Disney+ para el Reino Unido el próximo 26 de abril. La serie promete ofrecer una mirada íntima y sin filtros a la historia de la banda, incluyendo “todas las verdades, todas las verrugas, todos los golpes en la nariz que nos han llevado a este lugar”, en palabras de Bon Jovi. Este relato promete no solo explorar los momentos de gloria de la banda, sino también l