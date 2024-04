Estados Unidos repondrá las sanciones a Venezuela por la persecución del chavismo a la oposición





15/04/2024 - 15:21:13

Infobae.- Estados Unidos no renovará una licencia temporal que alivió desde octubre las sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela de no haber avances en acuerdos con el régimen de Nicolás Maduro sobre elecciones libres y justas este año, dijo el lunes un portavoz del Departamento de Estado. “A falta de avances por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024″, dijo el portavoz. Estados Unidos levantó sanciones a Venezuela el año pasado, después de los acuerdos de Barbados, para dar al régimen de Maduro incentivos para que celebre elecciones libres este año. Sin embargo, ese levantamiento de sanciones era temporal y condicionado a progresos en el proceso electoral en Venezuela. Ante la falta de progreso, a finales de enero, Estados Unidos había vuelto a imponer sanciones al sector del oro y ha advertido que si la situación no mejora dejará que el 18 de abril expiren las licencias para el petróleo y el gas que se habían otorgado en Venezuela. Tras la decisión de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, la cual le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año. La ex diputada había arrasado en las primarias opositoras del 22 de octubre pasado, cuando recibió el 92,35% de los votos. Tras ser inhabilitada, Machado designó a Corina Yoris como su reemplazante para las elecciones, pero el chavismo también le impidió anotarse en la carrera presidencial. Reunión con Estados Unidos en México La semana pasada, el régimen chavista confirmó su participación en una reunión privada con representantes de Estados Unidos, que tuvo lugar en México, en la cual discutieron sobre las sanciones y el “cronograma convenido” para el alivio de estas restricciones. En un comunicado, Caracas explicó que, durante el encuentro, sus delegados denunciaron el “incumplimiento de la Administración norteamericana en el cronograma convenido de levantamiento de sanciones”, algunas de las cuales fueron flexibilizadas en octubre, por un plazo de seis meses que vencerá el próximo jueves. Asimismo, expuso el “consenso unánime” de la sociedad venezolana de exigir el levantamiento “absoluto de todas las sanciones” contra la nación caribeña, que -aseguró- afectan al “derecho a la vida plena y en paz que agreden el derecho internacional y la carta de Naciones Unidas”. “Fuimos enfáticos en el rechazo a cualquier forma de injerencismo en los asuntos de Venezuela”, añadió. El viernes, la Casa Blanca confirmó que una delegación de Estados Unidos mantuvo una reunión con representantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para discutir sobre el proceso electoral en el país suramericano. El encuentro tuvo lugar a pocos días de que venza el plazo de alivio de sanciones al petróleo y el gas venezolano que la Administración de Joe Biden aprobó después de que el chavismo y la oposición pactaran una ruta electoral en los Acuerdos de Barbados. “Podemos confirmar que se produjo una reunión. El propósito fue expresar nuestras preocupaciones sobre el proceso electoral de Venezuela”, dijo la agencia EFE un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, sin brindar más detalles sobre el encuentro.