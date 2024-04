Chile cayó en el ranking de mejores países para hacer negocios por políticas desfavorables de Boric





15/04/2024 - 14:27:10

Infobae.- Malas noticias para el equipo económico del gobierno de Gabriel Boric. Según la última actualización del centro de análisis Economist Intelligence Unit (EIU), que realiza una lista global con los países que reúnen las mejores condiciones para atraer grandes inversiones, Chile cayó ocho puestos en el ranking. El estudio consta de 91 indicadores divididos en 11 categorías, las cuales entregan una radiografía a futuro de los 82 países que conforman el listado. Dentro de las condiciones se encuentra la estabilidad económica, situación política, oportunidades de mercado, restricciones comerciales y el sistema impositivo, según detalla BBC Mundo. Nicolás Saldías, economista senior de EIU para América Latina, señaló que “hacemos una proyección de lo que puede ocurrir dentro de los próximos cinco años. Analizamos asuntos como el riesgo de inestabilidad política y los posibles cambios que eso puede provocar en el entorno de negocios”. La caída de Chile A nivel global, los países que presentan los mejores entornos para atraer inversiones en los próximos años son Singapur, Dinamarca y Estados Unidos, seguidos de Alemania, Suiza, Canadá, Suecia, Nueva Zelanda, Hong Kong y Finlandia. Sin embargo, la situación en Chile es de dulce y agraz, pues aunque el país sigue liderando la lista respecto a sus vecinos de América Latina, registró una fuerte caída a nivel mundial pasando del puesto 22 al 30. Según explicó Saldías a BBC Mundo, el gobierno del presidente Gabriel Boric “ha promovido políticas que no son favorables a los negocios”, apuntando el caso del litio y la asociación que busca el Gobierno con el mundo privado, teniendo como principal exponente el acuerdo entre SQM y Codelco. “Eso desincentiva la inversión”, afirmó el experto. Otras iniciativas como el aumento del sueldo mínimo o la jornada laboral de 40 horas también impactaron en la posición de Chile en la lista. Incluso, Saldías sostiene que el hecho de que el país “se ha vuelto cada vez más polarizado” también genera una mayor inestabilidad, a lo que se suma el aumento en las tasas de criminalidad con “secuestros, grupos de crimen organizado que están desafiando la percepción de seguridad del país”. ¿Qué dicen los empresarios? El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, abordó la dura caída y lo vinculó también con las “incertezas jurídicas” que persisten en el país para poder invertir. “Esta caída (en el ranking) refleja lo que ya sabíamos del año 2023, Chile no creció, las inversiones no crecen, entonces es una consecuencia de que ha habido políticas públicas que no han apuntado desde hace mucho rato a que realmente Chile tenga una mejor productividad y crecimiento económico que permita efectivamente abordar las políticas públicas”, subrayó el líder del gran empresariado. Para subsanar aquello, sostuvo que “lo más importante acá es que el proyecto que tiene que ver con los permisos sectoriales realmente avance y lo haga rápido. No podemos esperar dos años más entrampados en la burocracia del Estado”. “Competimos contra el 88% del PIB mundial porque nuestros acuerdos comerciales nos han llevado a eso. En ese sentido, tenemos que tener todos los mecanismos que nos permitan en esa cancha competir de igual a igual. Y hoy día tenemos muchas trabas”, cerró. Lo bueno Sin embargo, Chile destaca por su buena evaluación en aspectos de impuestos, nivel de competencia, desarrollo del mercado financiero, infraestructura, independencia del Banco Central y bajos niveles de corrupción. También se cuentan entre las fortalezas el funcionamiento del poder judicial, las políticas orientadas a la estabilidad macroeconómica y la fortaleza de las instituciones, entre otros aspectos. Finalmente, un nuevo elemento en el análisis de EIU destaca que pese a que la población chilena se encuentra en un proceso de envejecimiento, los altos niveles de inmigración aportan una nueva fuerza laboral, más joven y con distintos niveles educacionales. ¿Y el resto? A nivel regional, el EIU deja en segunda posición del ranking a México (45 a nivel global) y Costa Rica como el tercero (47). El último lugar de la lista, tanto en América Latina como todo el mundo, es para Venezuela. Un caso especial es el de Argentina, pues el país se posiciona como el segundo, después de Grecia, donde existen mayores posibilidades de favorecer las inversiones privadas en los próximos cinco años, en el contexto de la llegada al poder del gobierno de Javier Milei.