Israel está considerando todas las opciones tras la declaración de guerra de Irán





14/04/2024 - 21:31:15

Infobae.- El presidente Isaac Herzog dice en una entrevista a Sky News que Israel está “considerando todas las opciones”, tras el ataque de Irán de anoche en el que lanzó cientos de drones de ataque y misiles. “Esto es una declaración de guerra”, dijo sobre el ataque. “Ahora, porque somos comedidos y porque conocemos las repercusiones, y porque tenemos deliberaciones con nuestros socios, estamos considerando todas las opciones y estoy bastante seguro de que tomaremos las medidas necesarias para proteger y defender a nuestro pueblo. No somos buscadores de guerras”. Herzog dijo que el atentado de anoche es “sólo otro ejemplo” de cómo opera Irán, “sembrando el caos, el terror y la inestabilidad en todo el mundo”. El presidente Isaac Herzog dice a Sky News en una entrevista que Israel está “considerando todas las opciones”, tras el ataque de Irán de anoche en el que lanzó cientos de drones de ataque y misiles. “Ya es hora de que el mundo se enfrente a este imperio del mal en Teherán y deje claro al régimen iraní que esto no puede pasar de largo, que es inaceptable”, añade Herzog. Los oficios de EEUU Por ahora, Estados Unidos disuadió al gobierno israelí de dar luz verde a un ataque de represalia inmediato contra Irán con el fin de evitar una guerra más amplia. Según informó el New York Times, que citó a funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, varios miembros del gabinete de guerra israelí se habían mostrado partidarios de lanzar un ataque de respuesta, pero la falta de daños graves causados por Irán, además de una conversación telefónica entre el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, hicieron que la idea se descartara por ahora. Biden habló con Netanyahu el sábado, tras el ataque iraní, y reiteró su “férreo compromiso” con la seguridad de Israel. Aunque el presidente no hizo público ningún consejo que le ofreciera, en una declaración hecha pública tras la llamada, dejó entrever su deseo de moderación. Le dije que Israel había demostrado una notable capacidad para defenderse y derrotar incluso ataques sin precedentes, enviando un claro mensaje a sus enemigos de que no pueden amenazar eficazmente la seguridad de Israel”, declaró Biden. La Casa Blanca confirmó su línea de prudencia este domingo, al afirmar que Estados Unidos no busca una “guerra más amplia con Irán”. “No queremos que esto se intensifique”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en el programa “Meet the Press” de la cadena NBC. “No buscamos una guerra más amplia con Irán”, agregó.