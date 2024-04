William Levy tras polémicas con Elizabeth Gutiérrez: Tengo mi versión de la historia





14/04/2024 - 15:34:13

El actor cubano William Levy ha recurrido a sus redes sociales para expresar su postura ante los escándalos que han sacudido su vida personal en las últimas semanas, tras anunciar su separación definitiva de Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos, Christopher Alexander Levy y Kailey Alexandra Levy. En un mensaje compartido en sus Instagram Stories ante sus casi 12 millones de seguidores, Levy expresó: "Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera. Love you all". Las recientes polémicas incluyen una llamada al 911 realizada por Levy en marzo, en la que expresó preocupación por el paradero de su hija de 14 años, quien vive con Gutiérrez. La policía, sin embargo, no pudo intervenir debido a la falta de un acuerdo de custodia formal entre la pareja.

People en Español reveló detalles de altercados domésticos entre Levy y Gutiérrez en su residencia de Florida, lo que ha generado aún más controversia. En medio de este torbellino, Levy ha recibido palabras de apoyo por parte de algunos colegas y seguidores, quienes le piden que se mantenga fuerte y enfocado en sus hijos. El actor de 47 años, conocido por sus papeles en telenovelas como La tempestad y Montecristo, se ha mantenido en silencio durante la mayor parte de la crisis. Sin embargo, su mensaje en las redes sociales parece indicar que está dispuesto a compartir su versión de la historia en un futuro próximo.