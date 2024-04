Ex esposo de Amy Winehouse se arrepiente de haberla inducido a las drogas





14/04/2024 - 15:27:30

El 23 de julio de 2011 murió la cantante Amy Winehouse en su casa de Camden Town, Londres, a los 27 años de edad, como consecuencia de una ingesta fatal de alcohol y calmantes. La británica, quien fue una de las artistas con más talento de su generación y responsable de dos de los discos más aclamados del nuevo soul, Frank (2003) y Back to Black'(2006), dejó un vació muy importante en la música y es su viudo, Blake Fielder-Civil, quien vuelve a ser foco de atención a casi 13 años de su partida. Blake, quien es interpretado por Jack O’Connell en la biopic Back to Black, ha sido señalado como el principal responsable del declive físico y emocional de Winehouse y durante su visita en el programa Good Morning Britain dio su versión de los hechos. Sobre todo, se dijo arrepentido por haber introducido a Amy Winehouse en el mundo de las drogas. “No suelo hablar de ello, pero creo que durante mucho tiempo no he hecho otra cosa que intentar asumir mi responsabilidad. He recibido amenazas de muerte en Internet y en las redes sociales. Amy inspira mucha devoción y fanatismo”, declaró Blake.

La presentadora Kate Garraway le preguntó si se arrepentía de haberla hecho adicta a la heroína y dijo: “Sí. Siento la idea de la heroína, obviamente, es una droga horrible, terrible. Yo también estuve en la adicción. No es tan blanco y negro como eso. Era muy, muy joven y pensaba que tenía todas las respuestas. Por supuesto que me arrepiento de haberme drogado. Si hubiera sabido cómo iba a acabar, habría tenido mucho más cuidado con lo que hacía y con la gente con la que lo hacía”, apuntó Fielder-Civil. También se refirió a Mitch Winehouse, papá de Amy y a quien, asimismo, se le ha responsabilizado por las conductas autodestructivas de la intérprete de Wake up alone. “Puede que tenga remordimientos como yo tengo los míos, no tan profundos como los míos, no me extrañaría. Creo que una cosa que se desprende de la película es que Amy era una pacificadora y pensé, viendo la película ayer, que probablemente querría que Mitch y yo... no necesitamos ser los mejores amigos, pero no me importaría tener una conversación”, comentó Blake. “Mitch es un padre, yo soy un padre, entiendo su posición sobre mí, de verdad. Pero espero que pueda ver que había amor genuino ahí, y que yo quería a Amy mucho, mucho, y ella a mí también”. Back To Black, dirigida por Sam Taylor-Johnson, ha generado polémica porque los fans de Amy señalan que se le retrata como una persona simpática, mientras que el director defiende la necesidad de mostrar por qué Winehouse se enamoró de él.