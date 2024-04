La exitosa serie policial NCIS celebrará 1000 episodios con primera protagonista femenina





14/04/2024 - 15:21:00

Infobae.- La emblemática franquicia NCIS (NAVY: Investigación criminal) alcanzará un hito histórico al celebrar su episodio número 1000, un logro que muy pocas series de televisión pueden adjudicarse. En este contexto, Vanessa Lachey rompe los esquemas del programa al convertirse en la primera protagonista femenina de la saga, liderando el reparto de NCIS: Hawai’i como Jane Tennant durante sus tres temporadas. “Es un honor poder contribuir a esta increíble franquicia y hacerlo como la primera protagonista femenina ha significado para mí más de lo que jamás podría expresar”, declaró Lachey para la revista People. “Muestra la increíble evolución y longevidad que el show continúa brindando a sus fanáticos”, agregó. La exitosa franquicia, conocida por su mezcla de drama criminal y momentos de comedia, ha construido a lo largo de sus veinte años una gran base de fanáticos. Lachey explicó que considera a los espectadores una “familia”, que recorre generaciones y continentes. “El programa reúne a la gente para ver los episodios y hablar sobre ellos, además de brindarles comodidad y entretenimiento, que es lo que deseas cuando te sumerges en un proyecto”, remarcó. Según comenta, cuando obtuvo el rol no dudó en mudarse junto a su familia al “Aloha State” para la filmación. Su esposo Nick Lachey y sus tres hijos, han logrado encontrar un nuevo hogar en la isla, y en especial, su pareja es quien se mostró comprensivo desde el inicio. “Él me dijo: ‘Este es tu momento. Y haré todo lo que sea necesario para apoyarte en eso. Te he visto trabajar muy duro. ¡Vámonos!’”.

1000 capítulos de la serie policial más vista de la televisión Actualmente, NCIS trasmite su temporada 21 al mismo tiempo que el programa derivado NCIS: Hawai’i continúa lanzando capítulos de su tercera entrega. Las producciones transcurren en el mismo universo y de hecho, Daniela Ruah, quien interpreta a la agente especial Kensi Deeks, continuará su historia en la serie original durante el episodio 1000, y a la vez, será la directora del 1001, que se estrena una hora después en el canal de pago CBS. Uno de los actores de la serie madre, Wilmer Valderrama describió la larga travesía del show como una “auténtica locura”. “Este espectáculo se convirtió realmente en un homenaje a los hombres y mujeres que visten ese uniforme”, sostuvo. En el milésimo episodio, la familia completa de NCIS enfrentará un nuevo ataque. El agente especial Nick Torres (a quien da vida Valderrama), desempeñará un rol fundamental, ya que deberá proteger a los personajes centrales. Pero por si alguien pensaba lo contrario, el futuro de la serie se encuentra aún lejos de terminar. CBS recientemente confirmó la renovación del título para una temporada 22. La noticia llega poco después de que también se diese luz verde a una segunda entrega del spin-off NCIS: Sydney. El otro programa pendiente es una precuela titulada NCIS: Origins, que tendrá como protagonista a Mariel Molino en el rol de una joven agente especial Lala Domínguez. A ella se le describe como una ex marine que emplea un sentido del humor sombrío para maniobrar en el entorno masculino de aquellos años. La trama se centrará en Leroy Jethro Gibbs (Austin Stowell) a partir de 1991, justo después del asesinato de su primera esposa e hijo. Gibbs se integra a la oficina de NCIS en Camp Pendleton e inicia su trayectoria profesional bajo la tutela de Mike Franks, un veterano de la agencia. El icónico Mark Harmon regresará como productor ejecutivo junto a su hijo Sean y además tendrá un rol como narrador. Otra serie derivada que está en camino es una precuela desarrollada en Europa. Los medios hasta el momento informaron que podría centrarse en los personajes Ziva David y Tony DiNozzo mientras huyen del continente, aunque aún no hay más información al respecto.