Meghan Markle vuelve a la televisión con un programa de cocina





14/04/2024 - 14:31:11

La duquesa de Sussex regresa a la pantalla de la televisión, el lugar donde comenzó a brillar como actriz. Pero no lo hará para interpretar el papel en alguna serie o película, sino para presentar un programa de cocina donde también se tratarán temas de jardinería y estilos de vida. En los últimos días, el medio de comunicación estadounidense Deadline informó que Archewell Productions, la productora de Meghan Markle y de su marido, el príncipe Harry, se encuentran en la producción de un programa de cocina en Netflix. Dicho programa contará con la participación de varias celebrities que aún no se han confirmado y de otros personajes relevantes de la industria del cine y la televisión como el director Michael Steed y Leah Hariton, la presentadora del programa de cocina de Selena Gómez en HBO, Selena+Chef. Archewell Productions, que también se está centrando en la producción de un documental sobre el Polo, uno de los deportes favoritos del príncipe Harry, se unió a la lista de productoras de Netflix en 2020. Tanto Harry como Meghan Markle se alegraron de un acuerdo que alcanzará los 100 millones de dólares en beneficios para la pareja real -aunque ya no formen parte de la realeza británica-. Por el momento, se desconoce cuándo se emitirá este programa ni cuál será el nombre que llevará, pero Meghan Markle tiene la experiencia culinaria para llevar a cabo un buen trabajo. La duquesa de Sussex publicó un libro de cocina titulado Toguether para ayudar a recaudar fondos para Hubb Community Kitchen en el Reino Unido.