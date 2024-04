Prada denuncia: Evistas preparan una convulsión desde mayo para acortar el mandato del presidente Arce





13/04/2024 - 14:36:13

Los seguidores de Evo Morales preparan una convulsión social en el país para el mes de mayo con el fin de generar una ruptura constitucional y un acortamiento de mandato del presidente Luis Arce, denunció la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. “Lo que están anunciando lo están preparando rumbo a mayo del 2024. Rumbo a mayo del 2024 pretenden generar en nuestro país no solamente una convulsión social, no solamente bloqueos, sino también pretenden que exista una ruptura, un acortamiento de mandato, una ruptura constitucional”, alertó en una entrevista con DTV. “La vocación democrática que tienen es lamentablemente, en muchos casos, de boca para afuera; primero priman sus intereses políticos particulares, personales, pensando únicamente en candidaturas”, cuestionó Prada. De acuerdo con la ministra, las declaraciones de estos dirigentes no son espontáneas, sino responden a un “verdadero plan negro, es lo que están armando justamente ahora, para convulsionar a la población, para enfrentar al pueblo boliviano para dividir al movimiento popular”. Frente a eso, aseguró que las organizaciones sociales aglutinadas en la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, están en alerta para defender el Proceso de Cambio, la Revolución Democrática Cultural, la personería jurídica del MAS-IPSP y la democracia intercultural. Prada rechazó, además, las denuncias del expresidente, en sentido de que se pretenda inhabilitar su candidatura a partir del vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila, designado en reemplazo de Dina Chuquimia.