Lima difunde resultados de méritos de aspirantes para las judiciales y genera críticas en el Legislativo





13/04/2024 - 13:04:52

Erbol.- Mediante sus redes sociales, el ministro de Justicia, Iván Lima, publicó los resultados del proceso de la evaluación de méritos de los aspirantes de las elecciones judiciales, esa acción generó críticas desde el Legislativo. A través de su cuenta en X, la autoridad de Estado difundió las notas de varios postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura (CM), Tribunal Agroambiental (TA). En las publicaciones, incluso Lima hizo valoraciones sobre la puntuación que podrían obtener cierta cantidad de postulantes en caso de que responsan favorablemente en la fase de entrevistas. “TRIBUNAL AGROAMBIENTAL Las notas mas bajas del proceso. De los 45 postulantes, nueve no podrían llegar a los 130 puntos mínimos. 29 tendrán que responder correctamente 4 de 5 preguntas y solo 2 deben contestar bien 3 de 5 preguntas. En el grupo de los primeros 10 es previsible que tengamos a los 5 Magistrados que conducirán este Tribunal los próximos 6 años. (sic)”, se lee en el post. Mientras continuaba el trabajo de evaluación méritos en la Comisión Mixta de Constitución, el presidente de esta instancia legislativa, Miguel Rejas, aclaró que no fue publicada ninguna lista de manera oficial. “Todas las listas que estén manejando no son oficiales de la Comisión Mixta de Constitución”, dijo. Desde sus redes sociales, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, denunció que las publicaciones del ministro Lima reflejan una intromisión al proceso de preselección de autoridades judiciales. “Denunciamos la intromisión de @ivanlimamagne en el proceso de pre selección de autoridades judiciales, no tiene competencia alguna para publicar puntajes u otros. Estamos trabajando por tiempo y materia, es inadmisible que el ejecutivo asuma atribuciones que no le competen (sic)”, escribió en su cuenta en Twitter. La senadora del MAS, Patricia Arce, también cuestionó a Lima y lo acusó de “andar de oficioso” al pretender asumir alguna especie de “vocería de la comisión”, lo cual descartó que ocurra. “El ministro no tiene por qué hablar de la comisión, porque la gente está viendo que se está haciendo una transmisión transparente y todos los actos acá se lo está haciendo público”, añadió. El proceso de evaluación de méritos con la fase de entrevistas se tiene previsto que concluya hasta el 21 de abril, de acuerdo con la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales.