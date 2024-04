Presidente advierte que hay personas que no escatiman estrangular la economía para nombrarse salvadores





13/04/2024 - 12:27:19

El presidente Luis Arce denunció que hay personas que no escatiman estrangular la economía del pueblo boliviano con la intención de presentarse como salvadores de la situación que terminan generando. “Hay gente que no le interesa la economía de las bolivianas y los bolivianos, no le interesa el bolsillo de los bolivianos, y no escatima estrangular la economía del pueblo para que digan después que ellos son los famosos salvadores de la economía”, cuestionó en un masivo acto en el municipio tarijeño de Villa Montes, donde entregó obras por más de Bs 122 millones. Sin embargo, afirmó que el pueblo sabe que “aquí no hay salvadores”, porque “el único que se salva, y que sabe cómo salvarse, es el pueblo boliviano”. El expresidente Evo Morales se declaró abiertamente opositor al gobierno del presidente Arce y los legisladores que lo siguen, en alianza con la oposición, impiden el tratamiento de los créditos y de otras leyes enviadas por el Gobierno en beneficio de la población. El presidente Arce aseguró que el bloqueo en el Legislativo es parte de un “boicot”, sin embargo, afirmó que “puede más el pueblo boliviano que unos cuantos intereses individuales”. “Estamos seguros que en este camino, seguir apoyando al sector productivo es la mejor fórmula. Lo estamos haciendo pese a todos, pese al contexto internacional totalmente desfavorable para nosotros y todo el mundo, pero también internamente tenemos piedras en el camino”, acusó. No obstante, expresó que aprendió que en la vida no “hay que amilanarse, no hay que achicarse, tenemos que seguir caminando para construir nuestro Estado Plurinacional y esa economía que tenemos que tener”. “Junto con el pueblo, hermanas y hermanos, somos invencibles. La unidad es lo importante, aquí está el pueblo unido con sus organizaciones sociales”, enfatizó.