Expectativa en Miami por la sentencia a Manuel Rocha, exembajador de Estados Unidos que espiaba para Cuba





12/04/2024 - 12:32:51

Infobae.-. El ex embajador estadounidense Manuel Rocha, arrestado en Miami en diciembre pasado, comparecerá en una audiencia en la que se declarará culpable de varios cargos criminales relacionados con espionaje para Cuba y fraude durante 40 años. La sentencia se conocerá este viernes y la organización del exilio cubano ExilioUnidoYa convocó a una manifestación para las 13:30 local (17:30 GMT). En febrero pasado, el ex diplomático sorprendió al admitir los cargos que se le adjudican y asegurar ante un juez federal que se declarará culpable este 12 de abril, cuando debe presentarse en los tribunales. La noticia llamó la atención de los magistrados que investigaban el caso, que no esperaban una resolución tan rápida para lo que consideran una de las traiciones más descaradas en la historia del servicio exterior del país. “Estoy de acuerdo”, dijo Rocha a la jueza Beth Bloom cuando esta le preguntó si mantenía su declaración de culpabilidad. Ahora, resta conocer la sentencia que le caberá que, según su abogado, ya fue definida pero aún no se ha dado a conocer. Rocha, de 73 años, está señalado de actuar como agente de un gobierno extranjero y, así, participar en “actividades clandestinas” en nombre de Cuba desde -por lo menos- 1981, su primer año en el cargo. Durante estos más de 40 años, mantuvo encuentros con agentes de Inteligencia de La Habana y proporcionó información falsa a funcionarios de Washington, entre otras cuestiones. El diplomático, con una carrera de décadas que incluyó altos cargos en Bolivia, Argentina, la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana y hasta la asesoría especial del comandante del Mando Sur, fue detenido el pasado diciembre en su domicilio en Miami luego de una operación secreta del FBI. Durante 2023, un agente encubierto de la agencia se reunió en reiteradas oportunidades con Rocha, bajo la falsa identidad de Miguel, un agente de Inteligencia cubano. En estos encuentros, el ex diplomático elogió al difunto Fidel Castro, lo consideró un “comandante”, describió a Estados Unidos como el “enemigo” y reconoció sus servicios para el régimen de la isla. “Lo que hemos hecho... es enorme... más que un Grand Slam”, reconoció en varias de las conversaciones que fueron grabadas en secreto. La declaración de culpabilidad de Rocha se conoció el mismo día que la viuda de un destacado disidente cubano, Oswaldo Payá, muerto en un misterioso accidente automovilístico, presentó una denuncia en su contra. Su esposa, Ofelia Payá, inició ante un juzgado en Miami una demanda contra el ex diplomático por muerte por negligencia, luego de acusarlo de haber compartido Inteligencia que envalentonó a los líderes comunistas de Cuba a asesinar a Oswaldo, principal oponente del oficialismo. Payá falleció en 2012, luego de que su automóvil chocara contra un árbol en el este de la isla. Las autoridades aseguraron que se trató de un incidente provocado por un error del conductor pero un sobreviviente aseguró que el vehículo había sido embestido por detrás por un Lada rojo con placas gubernamentales. Esta versión fue respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que agentes de seguridad del Estado habían, probablemente, participado en la muerte del activista. Rocha “ayudó directamente a funcionarios cubanos, proporcionándoles información crítica que obtuvo a través de su autorización de seguridad ultrasecreta y sus roles influyentes. Cuba no habría podido ejecutar a Payá con impunidad sin que el acusado conspirara y le proporcionara inteligencia y ayuda a la dictadura de Cuba”, indica la demanda que lo señala como “cómplice del asesinato”. “Debajo de este barniz de lealtad y servicio a los Estados Unidos, el acusado mantuvo una lealtad clandestina al régimen cubano”, concluye el escrito.

Exiliados cubanos pidieron la sentencia máxima para Rocha Una coalición de cubanos exiliados en Estados Unidos se reunió el martes en las afueras de la Corte Federal Wilke D. Ferguson, en el centro de Miami (Estados Unidos), para exigir la “sentencia máxima” contra el ex embajador en la isla. “Aquí estamos para elevar nuestras voces y pedir que se haga justicia contra un espía de Cuba que, en realidad, atentó contra la seguridad de los Estados Unidos y puede ser y es responsable de crímenes cometidos por esa dictadura”, dijo frente a la sede judicial la presidente del grupo MAR, Sylvia Iriondo, mientras otras personas alzaban sus carteles con lemas como “Máxima sentencia para el traidor de EEUU”, “Libertad para Cuba” y “Exilio Unido”. “Rocha no solamente traicionó a los Estados Unidos, el país que servía en su cargo, sino que puede haber tenido una complicidad alta en crímenes de lesa humanidad”, insistió. La concentración se produjo en la misma semana en la que el ex diplomático se declarará culpable ante los magistrados en una audiencia prevista para este viernes cuando, también, la jueza Beth Bloom dará a conocer la sentencia.