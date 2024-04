Prada: Necesitamos una sociedad que no perdone la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes





12/04/2024 - 12:19:02

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, remarcó este viernes que el Gobierno nacional está comprometido con la infancia y la adolescencia; por ello, entregó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto normativo que declaraba la imprescriptibilidad en delitos sexuales; sin embargo, fue rechazado por legisladores de oposición, por lo que recordó que se necesita una sociedad que no perdone la violencia en contra de este sector. “La seguridad de nuestra niñez debe estar por encima de cualquier color político, o de las diferencias que podamos tener. Necesitamos una sociedad que no perdone la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes”, remarcó la autoridad en una reunión con el Comité Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente. Explicó que dicho anteproyecto de ley fue replanteado y ahora se propone la imprescriptibilidad en los delitos contra la infancia, ya sea violencia sexual o infanticidios. Además, se modifica el Código Penal endureciendo las sanciones, tanto para agresores y para cómplices o encubridores. “Cuando se trata de nuestra niñez, todas y todos deberíamos ponernos la camiseta (…). Trabajamos otra ley que remitimos a la Asamblea Legislativa declarando a la imprescriptibilidad del infanticidio, la modificación Código Penal (…) anteproyecto que debería ser tratado a la brevedad posible”, dijo. Lamentó que hasta fines de marzo se hayan registrado 12 casos de infanticidio; por lo que, demandó tomar medidas para evitar más hechos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. “A fines del mes de marzo hemos registrado lamentablemente 12, hasta ahora 12 infanticidios que nos duelen muchísimo y que no solamente debe dolernos, sino debe movilizarnos a la acción (…). Vamos a seguir trabajando junto a ustedes, escuchando las propuestas, mejorando y reforzando lo que tenga que ser reforzado”, enfatizó. Exhortó a la sociedad a reaccionar y no dejar en la impunidad a ninguna agresora o agresor de las niñas y los niños. “Por eso presentamos este proyecto de ley reforzada”, añadió.