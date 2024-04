Arce demanda a los legisladores trabajar en la aprobación de créditos en vez de ir a un partido de fútbol





11/04/2024 - 19:23:45

El presidente Luis Arce demandó a los legisladores “trabajar de una vez por todas” en la aprobación de leyes como los créditos pendientes, en vez de viajar e ir a presenciar un partido de fútbol internacional, en alusión al senador “evista” Leonardo Loza. “En lugar de pasearse, de irse a los partidos de fútbol internacionales, hay necesidad del pueblo boliviano que no espera un partido de fútbol internacional, aquí necesitamos que esos asambleístas, en la Cámara de Senadores, trabajen de una vez por todas”, insistió en un acto de entrega de obras en la ciudad de Tarija. Loza aprovechó una visita oficial a España, a invitación de una fundación cultural, para ir el martes por la noche al estadio Santiago Bernabéu y presenciar el primer partido de los cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y Manchester City. El hecho fue duramente cuestionado desde diferentes frentes políticos. El propio senador que responde a Evo Morales presumió su presencia en el estadio y en el partido. “En nuestra grata estadía en Madrid-España, aprovechamos en visitar el Santiago Bernabeu donde se enfrentaron el Real Madrid y Manchester City, dando como resultado un ajustado empate de 3-3 por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023/2024”, posteó en su cuenta en redes sociales. Loza viajó a España junto a dos integrantes de la directiva del Senado: Lindaura Rasguido (MAS evistas), tercera secretaria, y Daly Santa María Aguirre (CC), segunda vicepresidenta de la misma instancia. Durante un acto en el municipio de Tarija, donde entregó un paquete de 14 obras con una inversión superior a los Bs 54 millones, Arce recordó que en el Senado está “bloqueada” la aprobación de créditos por $us 800 millones, mientras el total, llega a $us 900 millones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Es “una restricción enorme que no nos deja avanzar a la velocidad que quisiéramos”, como parte de un “boicot” y “bloqueo” de algunos legisladores que no “contribuyen” a que avancen las obras que necesita el pueblo, como los proyectos de agua y electrificación, cuestionó en alusión a legisladores evistas y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). “Hay diputados y senadores que no contribuyen para que avancen las obras, tenemos más de 900 millones de dólares bloqueados ahí (en Legislativo), esperando la aprobación. Más de 800 millones en la Cámara de Senadores, ¡imagínense ustedes!, no les da la gana de aprobar esos proyectos que no son para el bolsillo del presidente ni de nuestros ministros, es para hacer obras como las que estamos haciendo, y el pueblo es testigo que este gobierno trabajo para resolver los problemas de los tarijeños”, afirmó. Entre los créditos estancados en su aprobación está uno por hasta $us 200.000.000 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el “Programa de Electrificación Rural III”; y el convenio de préstamo por $us 125.000.000 del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial (BM), para la “mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia - IDTR III”. Pese a todo, Arce reafirmó su compromiso con la gestión. “Para nosotros cuentan los hechos, no las palabras ni cualquier otra acción política Aquí, lo que importa es si la población está o no recibiendo obras del gobierno nacional, eso es lo que importa”, enfatizó. Arce expresó su convencimiento de que el pueblo juzgará y valorará con su veredicto quién trabaja por el pueblo boliviano y quién no.