La red social X en Brasil tendrá que responder a órdenes judiciales





11/04/2024 - 19:16:31

Agencia Brasil.- El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), negó el martes (9) un pedido de la red social X para eximir a su sucursal brasileña de ser afectada por decisiones judiciales tomadas en Brasil. La empresa quería que sólo su sede internacional fuera responsable en posibles demandas. Según el bufete de abogados que representa la compañía, la operación en Brasil se restringe a comercialización de publicidad y monetización de usuarios, pero Moraes aún así rechazó la petición, afirmando que la empresa busca la "inmunidad jurisdiccional" para no verse afectada por las decisiones de los tribunales brasileños. "La empresa demandante pretende una verdadera cláusula de inmunidad jurisdiccional, para la cual no existe previsión en el ordenamiento jurídico nacional. Al contrario: el hecho de que uno de los llamados operadores internacionales forme parte de su estructura societaria sugiere un abuso de personalidad jurídica, ya que podría optar por no cumplir las órdenes de los tribunales brasileños sin sufrir ninguna consecuencia, encubierta por su representante en Brasil", afirmó. El pasado fin de semana, Moraes ordenó investigar al empresario Elon Musk, propietario de la red social, quien le criticó a él y al Tribunal, además de sugerir que desobedecería las órdenes judiciales contra la plataforma. El juez también añadió que los gestores de la sucursal brasileña podrían ser considerados responsables de posible obstrucción a la justicia y desobediencia de órdenes judiciales. Moraes también consideró que la petición de restringir posibles penas "raya en la mala fe litigiosa". "En vista de lo anterior, ya que no hay duda de que X Brasil Internet, así como sus representantes legales, son plena y completamente responsables en derecho civil y administrativo, incluso en lo que respecta a la posible responsabilidad penal, ante los tribunales brasileños, rechazo la solicitud", dictó.