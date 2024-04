Crean dispositivo para leer emociones humanas en tiempo real





11/04/2024 - 19:12:17

DW.- La capacidad para identificar emociones humanas a través de dispositivos ha sido históricamente un desafío debido a la complejidad y la variabilidad de los estados emocionales. No obstante, un grupo de científicos en Corea del Sur ha logrado un significativo progreso en este ámbito, con la creación de PSiFI, una tecnología portátil parecida a una máscara, que es capaz de discernir emociones en tiempo real. Desarrollada por el profesor Jiyun Kim y su equipo del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan (UNIST), esta innovación representa un enfoque integral para el análisis emocional, al integrar señales tanto verbales como no verbales. Los investigadores destacan que este sistema representa un enfoque integral pionero para el análisis de las emociones, combinando innovadoramente diferentes modos de comunicación. El dispositivo PSiFI, aún no disponible para el mercado, es notable por su diseño elástico y transparente, operando mediante un efecto triboeléctrico que le permite autoalimentarse. Este avance incorpora un sistema completo de procesamiento de datos y transferencia inalámbrica, facilitando el análisis emocional en tiempo real. Además, utiliza algoritmos de aprendizaje automático para detectar emociones con precisión, incluso en personas que usan máscaras, ampliando sus aplicaciones potenciales. "Hemos desarrollado un sistema de interfaz facial integrada en la piel (PSiFI) que puede personalizarse para cada persona", explica en un comunicado oficial el profesor Kim, quien agrega que es la primera técnica de este tipo jamás creada.



Identificar con precisión las emociones humanas Para lograr la conductividad necesaria, los investigadores emplearon una técnica de semicurado en la creación de un conductor transparente. Y para el desarrollo de las máscaras personalizadas, capturaron imágenes desde varios ángulos, dando como resultado, según el comunicado, un ajuste que combina flexibilidad y transparencia. El sistema no solo es capaz de interpretar las deformaciones musculares faciales, sino también de detectar vibraciones de las cuerdas vocales. Este avance podría revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología y tiene el potencial de influir en el desarrollo de robots humanoides capaces de entender mejor las emociones humanas. "El dispositivo también se ha aplicado con éxito en una aplicación de conserjería digital dentro de un entorno de realidad virtual (RV)", destacó el equipo en un comunicado oficial.



Tecnología en entorno potencialmente comercial Tras probar con éxito este sistema portátil en entornos de laboratorio, el equipo de investigación ha comenzado a explorar su aplicación en entornos comerciales, especialmente en realidades virtuales como hogares inteligentes, cines privados y oficinas inteligentes. El sistema puede ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en las emociones detectadas, desde música y películas hasta libros. Aun así, mirando hacia el futuro, los investigadores detrás de esta tecnología creen que jugará un papel fundamental en la evolución del entorno digital. "Para que la interacción entre humanos y máquinas sea eficaz, los dispositivos de interfaz hombre-máquina (HMI) deben ser capaces de recopilar diversos tipos de datos y manejar información integrada compleja", afirma Kim. "Este estudio ejemplifica el potencial del uso de las emociones, que son formas complejas de información humana, en los sistemas vestibles de próxima generación", concluyó.