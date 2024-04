La magia de Friends y los recuerdos que Jennifer Aniston atesora del programa que marcó a una generación





11/04/2024 - 18:49:53

Infobae.- La primera vez que Jennifer Aniston apareció en portada de la revista People fue en 1995, cuando el elenco de Friends fue convocado para celebrar el éxito de su temporada inicial. El programa de televisión, que se emitió entre 1994 y 2004, dejó huella en la cultura popular e impulsó la carrera de sus seis estrellas principales. A casi veinte años de esa sesión fotográfica con el sexteto, la actriz que dio vida a Rachel recordó cómo se sentía esa “magia” con sus compañeros de reparto. “Todo era emocionante. Lo más emocionante del planeta. Era magia pura”, indicó la actriz en una entrevista reciente del magazine que celebra su aniversario 50. “Todavía es emocionante, pero hemos tenido más experiencias. Hemos aprendido más cosas. Hay más detrás de nosotros”, reflexionó. “Los compañeros que conocí. El show en el que tuve la oportunidad de participar, y que ha tocado a muchas personas y continúa alcanzándolas”, expresó sobre sus recuerdos más importantes. Friends también le dio a la actriz el primer Emmy de su carrera en la TV. Aniston conserva elementos de eras memorables de su vida. Por ejemplo, el vestido que usó la vez que recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. “Fue un día realmente especial”, mencionó en la entrevista. La actriz explicó que tiene tres cajas en el garaje de su casa en Los Ángeles. “Están llenos de baratijas, diarios y fotos. Sólo cosas de la vida”. En otros momentos de la conversación, la protagonista de The Morning Show narró cómo surgió su interés por la actuación. “Probablemente cuando estuve por primera vez en el escenario, cuando tenía alrededor de 11 años. Era una obra de Navidad y yo fui el arcángel. En ese momento me atrapó”.

Friends, la serie creada producida por Marta Kauffman y David Crane, contó con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer en el elenco principal. En 2021, los seis artistas se reencontraron para un programa especial de HBO por el aniversario 27 de la serie. El episodio llamado Friends: The Reunion fue presentado por James Corden y llevó a que los actores recordaran anécdotas del rodaje de la ficción y visitaran sus emblemáticas escenografías. Esa se convirtió en la última aparición en pantalla de Matthew Perry junto a sus amigos. El actor que dio vida a Chandler falleció a los 54 años en 2023, suceso que conmocionó a los fanáticos de la serie. Este último 9 de abril, la casa de subastas Hanson Ross, junto con el actor Ollie Locke, pusieron a la venta un guion original de la serie. Se anunció que un porcentaje de la venta de la pieza será donado a la Fundación Matthew Perry, una organización sin fines de lucro para combatir las adicciones. El guion que corresponde al episodio “El de cuando Rachel tiene un bebé” está valorizado entre 5.000 y 8.000 dólares.