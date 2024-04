Redes sociales explotan tras caer el Inter Miami de Messi en la Concachampions





11/04/2024 - 18:46:06

El club de fútbol Inter de Miami, donde milita el astro argentino Lionel Messi, quedó eliminado en los cuartos de final de la copa de campeones Concacaf tras perder este miércoles por 3 a 1 contra el Monterrey. Tras la eliminación del Inter de Miami, que encadenó graves errores defensivos en la cancha, varios usuarios de redes sociales expresaron su enojo con el club estadounidense por no jugar a la altura de 'La pulga', ni de las estrellas que conforman su equipo. El equipo mexicano logró anotar goles en los minutos 31, 58 y 64, mientras que el equipo de Florida solo pudo marcar casi al final del partido. Otra de las estrellas del Miami, Jordi Alba, fue expulsado en el minuto 78 después de un fuerte planchazo. El portero de Inter Miami es bichiboy. No tengo dudas. 🫡 pic.twitter.com/f69VKaFqCz — MT (@MadridTotal_) April 11, 2024 Muchos internautas expresaron su malestar por el pobre rendimiento del portero del Inter de Miami, el estadounidense Drake Callender, convencidos de que sus errores condujeron a la derrota del equipo. "Completamente anticompetitivo todo el Inter de Miami. El juego, la actitud, las reacciones. Me entristece por Leo, pero vergonzoso", comentó una internauta. Otro aseguró que era hora de "volver a las bases": "Basta del club de amigos de Messi".