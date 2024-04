Morirá 17 veces: Así es la rara película de Robert Pattinson y el director de Parásitos





11/04/2024 - 18:41:20

Infobae.- A pesar de que su lanzamiento se postergó hasta el 2025, la próxima película del oscariado director Bong Joon Ho (Parásitos) ya ha causado revuelo con un tráiler exclusivo que fue presentado en la reciente edición de CinemaCon, la convención anual que tiene lugar en Las Vegas. Robert Pattinson es la estrella que el director surcoreano eligió para Mickey 17, el proyecto de ciencia ficción donde el protagonista se enfrenta a más de una docena de clones de sí mismo. “Es una historia de un hombre convencional, que al final termina salvando el mundo”, describió el ganador del Oscar sobre su provocador largometraje. El filme está basado en la novela Mickey 7 de Edward Ashton; sin embargo, el título (que refleja la cantidad de veces que muere el personaje central) fue cambiado por la ambición del cineasta. “Lo he matado 10 veces más”, adelantó Bong a través de una intérprete. “Estoy feliz de que podamos mostrar este adelanto en una gran pantalla y no en teléfonos móviles”, agregó. Los críticos de cine y especialistas presentes han dado comentarios positivos sobre el metraje, aunque todos coinciden en que la propuesta es bastante extraña. Según narra Variety, el personaje de Pattinson postula a un empleo como “descartable” en una expedición humana enviada a colonizar un planeta de hielo. La secretaria de la compañía le explica: “Una vez que mueres, imprimimos una versión nueva de tu cuerpo con la mayor parte de tus recuerdos intactos”.

El tráiler muestra los múltiples clones que surgirán, y los brutales peligros en los que pierde la vida el protagonista: desde llevar la mano cercenada hasta ser sumergido en metal líquido. Collider detalla un poco más sobre las versiones Mickey 17 y Mickey 18, quienes desarrollan personalidad propia a pesar de compartir recuerdos. “El 17 es alguien que tiene pocas expectativas sobre su vida (...) con un trabajo que lo tortura todos los días”, explicó Pattinson. “Pero luego llega 18, con daño cerebral en el lóbulo frontal. No tiene autocontrol, es como un hermano o gemelo malvado”. Este proyecto es el primer largometraje de Bong Joon Ho luego del arrollador éxito de Parásitos en 2019. Aquel filme obtuvo cuatro premios Oscar, incluyendo triunfos en las categorías de Mejor película y Mejor director. “He sido un gran fan de Bong por muchos, muchos años. Él es mi héroe”, contó Pattinson a la audiencia de CinemaCon. “Me enviaron el guion y me dijeron: ‘Vas a amar la historia, pero el personaje es imposible’. Eso fue muy, muy emocionante para mí”. Por su parte, el realizador surcoreano detrás de Okja y The Host explicó por qué escogió a Robert como protagonista. “Él tiene esta cosa loca en sus ojos”, alegó. “Sentí que con él podía hacer todas las variantes de Mickey. Es un hombre muy creativo”. Mickey 17 también cuenta con Steven Yeun, Naomi Ackie y Toni Colette en el reparto. Su distribución está a cargo de Warner Bros, y su estreno en cines será el próximo 31 de enero de 2025.